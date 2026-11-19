MotoGP GP de Portugal

Moreira espera que sus problemas en el codo no le afecten en Portimao

Diogo Moreira tuvo que retirarse en el GP de Qatar por unos problemas en el codo. El brasileño reconoce que tendrá que someterse a algún tratamiento especial cuando acabe el curso.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 19 nov 2026, 15:24

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Diogo Moreira, LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Diogo Moreira no pudo terminar el pasado Gran Premio de Qatar por problemas físicos. El piloto brasileño se vio seriamente afectado por un dolor en el codo derecho, a causa de una afectación del nervio, que ya venía dándole guerra desde Malasia. Como consecuencia, no vio la bandera a cuadros en la carrera del domingo.

Sin embargo, sus expectativas son mejores para la visita a Portimao de este fin de semana. El corredor del LCR atendió a los medios desplazados al Algarve, entre los que estaba Motorsport.com, para explicar que se encontraba en condiciones más positivas.

"Parece que la cosa va bien. Estuve toda esta semana pasada en el fisio, todos los días. Iba probando con la moto y la verdad es que cada día iba mejor. El martes fue el último día que me subí a la moto, y la verdad es que muy bien. Tengo que calentar bien, ir de menos a más, porque si salgo a fondo me duele. Pero una vez caliento, ya está. Yo creo que este fin de semana era todo bien", empezó diciendo.

Preguntado sobre si espera hacerse algún tratamiento especial en esa zona cuando acabe el año, contestó afirmativamente: "Sí, lo tendré que hacer, porque al final para el año que viene mejorará. Y no lo puedo hacer ahora porque no me da tiempo, entre carrera y carrera. Entonces esperaré a que acabe la temporada y lo haré justo después del test de Valencia. Así para el año que viene ya no tendré el problema este".

Si hay alguien que espera con ganas 2027 ese es Moreira, habida cuenta del buen nivel que parece tener la Honda de 850cc. Cuestionado sobre cuántas ganas tiene de subirse al próximo prototipo, contestó: "Bastantes. Es una moto que de inicio ya me ha gustado. Así que tengo ganas.Aunque al final en Valencia yo creo que será difícil ver dónde estaremos. El test es el 1 de diciembre. Dependerá del tiempo también".

"Será hacer el día, probar un poco lo que se tenga que probar y ya está. Con los tiempos del test de Austria podemos decir, 'hemos vuelto'. Pero no sabemos dónde estamos realmente. Hasta los test de Malasia, del año que viene, ahí veremos si estamos delante o atrás", cerró.

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