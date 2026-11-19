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MotoGP GP de Portugal

Acosta: "El Pedro de ahora es más consciente de por qué va rápido"

En su penúltima carrera como piloto de KTM, Pedro Acosta reflexiona acerca del cambio que ha dado desde aquel primer podio que logró en Portimão, en su segundo gran premio en MotoGP.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 19 nov 2026, 13:45

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta irrumpió como un trueno en la categoría de las motos pesadas, como campeón del mundo de Moto2 y con una primera carrera, en Qatar, en la que incluso se atrevió a adelantar a Marc Márquez, por más que el catalán le devolviera la maniobra después, para dejarle fuera del podio. Fue en la siguiente cita, precisamente en Portugal, donde el murciano saboreó los efluvios que desprende el cajón.

Casi tres años después de aquello, Acosta afronta el que será su último concurso enfundado en el mono de KTM, antes de dar el salto, en poco más de diez días, a la Ducati del equipo oficial. Para este fin de semana, el corredor del Puerto de Mazarrón confía en poder sacar tajada en un circuito que le encajó a la primera, y en el que se encuentra a gusto, como quedó claro también con el podio que consiguió el año pasado.

Con las dos Aprilia oficiales, de Jorge Martín y Marco Bezzecchi, en la gresca por un título que Marc Márquez tiene prácticamente en el bolsillo, Acosta espera poder exhibir el brío de esta segunda mitad de temporada, en la que fue de menos a más hasta colocarse el cuarto en la tabla general, a 48 puntos de Bezzecchi, el tercero.

"Seguimos en la lucha por el tercer puesto, aunque estamos algo lejos en puntos. Es un campeonato muy exigente en el que se pueden cometer errores", comentó el español, este jueves, ya desde el circuito del Algarve, un escenario que le trae muchos recuerdos y muy buenos, por más que el piloto que estrenó aquí su casillero de podios en la clase reina, tenga más bien poco que ver con el actual.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Este un circuito que se me metió dentro muy rápido, y en el que pronto encontré la manera de ir deprisa. El Pedro de ahora es más consciente de por qué va rápido; al llegar me salían las cosas sin pensar. Aquel era un Pedro que estaba muy contento por llegar; y este Pedro está muy contento de irse", añadía el #37, probablemente en referencia a su paso por KTM, que le deja más frustración que satisfacciones: "Quiero acabar esta etapa lo mejor que pueda, y el lunes, a otra cosa".

Sobre la resolución del título, el nuevo compañero de Márquez para 2027 cree que el de Cervera (Lleida) se coronará el domingo, dado que para hacerlo el sábado debería tomar ciertos riesgos que seguramente no le compensarían. "Somos muchos los que nos jugamos un buen resultado, y Marc se juega algo mucho más grande, como para arriesgar demasiado por ganar un día, u otro", dijo.

En menos de dos semanas, Acosta se trasladará desde el taller de KTM al de Ducati. Concretamente, al puesto que este fin de semana ocupa Iker Lecuona, sustituto de Pecco Bagnaia, que sigue recuperándose de la cirugía que se la practicó en el pie, tras el accidente sufrido en la sprint, de Losail. Preguntado por el delicado papel de Lecuona, Acosta no tuvo ningún reparo en piropear a su rival. "Creo que Lecuona será el próximo que coja el relevo de Bulega y Toprak, en WorldSBK. Creo que es de los pocos que tiene talento como para volver a MotoGP y hacerlo bien", zanjó.

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