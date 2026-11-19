Declaraciones

MotoGP GP de Portugal

Lecuona: "Estoy viviendo un sueño y como un niño; he comido mucha mierda en estos años"

Iker Lecuona tendrá la oportunidad de correr vestido de rojo, con el equipo oficial de Ducati, como sustituto de Pecco Bagnaia en Portimao: "Entro en un club que mola mucho".

Rubén Carballo Rosa

Editado: 19 nov 2026, 13:07

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Iker Lecuona

Foto de: Motorsport.com

Hubo un pensamiento unánime cuando Iker Lecuona entró este jueves en el centro de prensa del Autódromo del Algarve: el rojo le quedaba muy bien. El piloto español recibirá este fin de semana, en el Gran Premio de Portugal, una nueva oportunidad para correr en MotoGP. Tras sustituir a Alex Márquez y Fermín Aldeguer en Gresini desde Phillip Island, ahora tocará recibir el premio gordo: participar con el equipo oficial de Ducati.

El valenciano se subirá a la moto de Pecco Bagnaia, ausente por su doble fractura en el pie derecho. Así, Lecuona no pudo disimular su tremenda alegría al comparecer en Portimao ante los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com.

"¡Aún me falta el amarillo para tener todas las Ducati!", empezó diciendo, remarcando que aún le queda hacer una sustitución en el VR46 para haber corrido para toda la tropa de Borgo Panigale.

Preguntado sobre qué se siente al estar vestido de rojo, Lecuona se explayó: "Es difícil de describir. Es que he comido mucha mierda durante estos últimos años. El año pasado, cuando me rompí el brazo, o me rompieron, mejor dicho, yo estaba negociando, y me perdí dos carreras de MotoGP que tenía confirmadas. Si entonces me hubieran dicho, 'el año que viene vas a ser subcampeón del mundo con la Ducati en Superbikes, vas a hacer seis carreras en MotoGP y vas a terminar con el equipo oficial', yo hubiera dicho, 'venga, va, date la vuelta y vete por esa puerta que has entrado'".

"Entonces, esto es increíble. Después de tantos años sufriendo, tantas lesiones, este año está siendo un sueño. Mis primeras victorias en Superbikes, he terminado segundo del campeonato, he hecho seis carreras en MotoGP... ¿Quién me lo iba a decir? Cinco con Gresini, una en el equipo oficial de Ducati, haciendo Top 10, pasando a la Q2 en Silverstone...."

"Voy a poder tener ese mono rojo del equipo oficial. Entro en un club que mola mucho, porque es un club que, si lo piensas, dices, ¿quiénes han corrido en el equipo oficial de Honda y en el de Ducati? Te paras a pensar y son Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Nicky Hayden, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi... Y luego pues entro yo, Lecuona. Mola mucho entrar en un club de estos. Estoy como un niño. Llevo siete u ocho semanas sin parar. Ya no sé cómo es mi casa ya, pero estoy más feliz que una perdiz", siguió.

"He traído a mi bebé también. Eran las vacaciones de mi mujer, y está aquí. Es algo que también me da rabia, porque la niña está en un momento que está cambiando mucho, no estoy en casa, pero bueno... Mi mujer entiende la situación en la que estoy. Si no me aprieto ahora, no me voy a apretar nunca. Físicamente, obviamente, no estoy recuperado, pero es lo que toca, y si hay que apretarse al máximo, hay que hacerlo. Seguimos aprendiendo".

Cuestionado sobre si su moto será parecida a la que llevó en Qatar, Lecuona lo confirmó: "Será la misma, prácticamente, en cuanto a especificaciones, porque a mí me gustó lo que me pusieron en Losail, que era lo último y toda la aerodinámica. El set-up cambiará, pero es igual. Ya me han dicho que cuando entre estarán todos los ingenieros, y que cuando me siente hablarán solamente dos personas. Gigi Dall'Igna será uno que preguntará, con mis dos técnicos. Cambiará respecto a Gresini, pero soy una persona que me desenvuelvo bien. Intentaremos encontrar un poco esa afinidad en el FP1, de cómo tengo yo que expresar lo que necesita la moto, y cómo el técnico, en este caso Christian Gabarrini, tiene que cambiarla moto para yo mejor y más rápido".

Iker Lecuona, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Se da la circunstancia de que su compañero de equipo de este fin de semana, Marc Márquez, apunta a ser campeón del mundo por décima vez. Así lo valoró Lecuona, entre risas: "Voy a tener una foto que no está mal, eh. La foto de equipo que va a molar mucho, la verdad es que sí. Ojalá que sea campeón ya el sábado, y pueda meter la cabeza por ahí".

Lecuona no descarta, incluso, poder echarle un cable si se cruzan en pista, con él rodando arriba con un buen rendimiento: "No hay nada imposible en esta vida. Si me hubieran dicho que iba a estar con el equipo oficial el año pasado ya habría dicho que era imposible. Entonces, ¿lo es poder ayudar a Marc? No, ya estoy demostrando que tengo velocidad. En la segunda parte de la carrera de Qatar era la segunda moto más rápida. Pero bueno, primero tengo que llegar a él. Ojalá. Si eso ocurre es porque realmente estaré yendo muy rápido. No lo sé, ya veremos".

Sobre Portimao como pista, sus expectativas son buenas: "Es un circuito que me gusta, que se me ha dado bastante bien. Me acuerdo cuando corrí con la KTM, iba bastante rápido. Pero poco a poco, tendremos que entendernos entre el equipo y yo. No por venir de Qatar, con la misma moto, voy a llegar e ir un poco más rápido. A veces es incluso contraproducente eso, así que vamos con pies de plomo", cerró.

Más de MotoGP:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior A qué hora fue la Práctica del viernes de MotoGP en Portimao y cómo se vio

Siguiente artículo Acosta: "El Pedro de ahora es más consciente de por qué va rápido"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Rubén Carballo Rosa





Así tuvo que cambiar Pol Espargaró el micro por la moto en Portimao "con hora y media de antelación"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



2 h



Así tuvo que cambiar Pol Espargaró el micro por la moto en Portimao "con hora y media de antelación"





Martín: "Esperaba tener un pelín más físicamente, pero pilotar una MotoGP es otro nivel, y más aquí"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



3 h



Martín: "Esperaba tener un pelín más físicamente, pero pilotar una MotoGP es otro nivel, y más aquí"





Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Portugal en Portimao



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



2 h



Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Portugal en Portimao

Más de

Iker Lecuona





Lecuona: "He tenido que negociar con mi mujer para que no me echara de casa"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



3 d



Lecuona: "He tenido que negociar con mi mujer para que no me echara de casa"





Bagnaia seguirá de baja en Portimao, donde le sustituirá Lecuona



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



4 d



Bagnaia seguirá de baja en Portimao, donde le sustituirá Lecuona





Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Qatar: puntos y posiciones



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



12 d



Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Qatar: puntos y posiciones

Más de

Ducati





Márquez: "Soy humano y hoy el cuerpo me pesaba más porque solo puedo perder yo"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



3 h



Márquez: "Soy humano y hoy el cuerpo me pesaba más porque solo puedo perder yo"





Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Portimao y quiénes disputarán la Q1



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



5 h



Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Portimao y quiénes disputarán la Q1





Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez



Característica



MotoGP



Característica



MotoGP



GP de España



2 may 2015



Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias





Así tuvo que cambiar Pol Espargaró el micro por la moto en Portimao "con hora y media de antelación"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



2 h



Así tuvo que cambiar Pol Espargaró el micro por la moto en Portimao "con hora y media de antelación"





La F1 da el primer paso hacia los motores V8 turbo en 2030



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 h



La F1 da el primer paso hacia los motores V8 turbo en 2030





Bezzecchi: "Encaro este fin de semana como otro cualquiera"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



2 h



Bezzecchi: "Encaro este fin de semana como otro cualquiera"





Acosta: "De momento, en lo que más me parezco a Stoner es que tengo cara de pocos amigos"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



2 h



Acosta: "De momento, en lo que más me parezco a Stoner es que tengo cara de pocos amigos"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse