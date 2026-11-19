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MotoGP GP de Portugal
Lecuona: "Estoy viviendo un sueño y como un niño; he comido mucha mierda en estos años"
Iker Lecuona tendrá la oportunidad de correr vestido de rojo, con el equipo oficial de Ducati, como sustituto de Pecco Bagnaia en Portimao: "Entro en un club que mola mucho".
Rubén Carballo Rosa
Editado: 19 nov 2026, 13:07
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Iker Lecuona
Foto de: Motorsport.com
Hubo un pensamiento unánime cuando Iker Lecuona entró este jueves en el centro de prensa del Autódromo del Algarve: el rojo le quedaba muy bien. El piloto español recibirá este fin de semana, en el Gran Premio de Portugal, una nueva oportunidad para correr en MotoGP. Tras sustituir a Alex Márquez y Fermín Aldeguer en Gresini desde Phillip Island, ahora tocará recibir el premio gordo: participar con el equipo oficial de Ducati.
El valenciano se subirá a la moto de Pecco Bagnaia, ausente por su doble fractura en el pie derecho. Así, Lecuona no pudo disimular su tremenda alegría al comparecer en Portimao ante los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com.
"¡Aún me falta el amarillo para tener todas las Ducati!", empezó diciendo, remarcando que aún le queda hacer una sustitución en el VR46 para haber corrido para toda la tropa de Borgo Panigale.
Preguntado sobre qué se siente al estar vestido de rojo, Lecuona se explayó: "Es difícil de describir. Es que he comido mucha mierda durante estos últimos años. El año pasado, cuando me rompí el brazo, o me rompieron, mejor dicho, yo estaba negociando, y me perdí dos carreras de MotoGP que tenía confirmadas. Si entonces me hubieran dicho, 'el año que viene vas a ser subcampeón del mundo con la Ducati en Superbikes, vas a hacer seis carreras en MotoGP y vas a terminar con el equipo oficial', yo hubiera dicho, 'venga, va, date la vuelta y vete por esa puerta que has entrado'".
"Entonces, esto es increíble. Después de tantos años sufriendo, tantas lesiones, este año está siendo un sueño. Mis primeras victorias en Superbikes, he terminado segundo del campeonato, he hecho seis carreras en MotoGP... ¿Quién me lo iba a decir? Cinco con Gresini, una en el equipo oficial de Ducati, haciendo Top 10, pasando a la Q2 en Silverstone...."
"Voy a poder tener ese mono rojo del equipo oficial. Entro en un club que mola mucho, porque es un club que, si lo piensas, dices, ¿quiénes han corrido en el equipo oficial de Honda y en el de Ducati? Te paras a pensar y son Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Nicky Hayden, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi... Y luego pues entro yo, Lecuona. Mola mucho entrar en un club de estos. Estoy como un niño. Llevo siete u ocho semanas sin parar. Ya no sé cómo es mi casa ya, pero estoy más feliz que una perdiz", siguió.
"He traído a mi bebé también. Eran las vacaciones de mi mujer, y está aquí. Es algo que también me da rabia, porque la niña está en un momento que está cambiando mucho, no estoy en casa, pero bueno... Mi mujer entiende la situación en la que estoy. Si no me aprieto ahora, no me voy a apretar nunca. Físicamente, obviamente, no estoy recuperado, pero es lo que toca, y si hay que apretarse al máximo, hay que hacerlo. Seguimos aprendiendo".
Cuestionado sobre si su moto será parecida a la que llevó en Qatar, Lecuona lo confirmó: "Será la misma, prácticamente, en cuanto a especificaciones, porque a mí me gustó lo que me pusieron en Losail, que era lo último y toda la aerodinámica. El set-up cambiará, pero es igual. Ya me han dicho que cuando entre estarán todos los ingenieros, y que cuando me siente hablarán solamente dos personas. Gigi Dall'Igna será uno que preguntará, con mis dos técnicos. Cambiará respecto a Gresini, pero soy una persona que me desenvuelvo bien. Intentaremos encontrar un poco esa afinidad en el FP1, de cómo tengo yo que expresar lo que necesita la moto, y cómo el técnico, en este caso Christian Gabarrini, tiene que cambiarla moto para yo mejor y más rápido".
Iker Lecuona, Gresini Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Se da la circunstancia de que su compañero de equipo de este fin de semana, Marc Márquez, apunta a ser campeón del mundo por décima vez. Así lo valoró Lecuona, entre risas: "Voy a tener una foto que no está mal, eh. La foto de equipo que va a molar mucho, la verdad es que sí. Ojalá que sea campeón ya el sábado, y pueda meter la cabeza por ahí".
Lecuona no descarta, incluso, poder echarle un cable si se cruzan en pista, con él rodando arriba con un buen rendimiento: "No hay nada imposible en esta vida. Si me hubieran dicho que iba a estar con el equipo oficial el año pasado ya habría dicho que era imposible. Entonces, ¿lo es poder ayudar a Marc? No, ya estoy demostrando que tengo velocidad. En la segunda parte de la carrera de Qatar era la segunda moto más rápida. Pero bueno, primero tengo que llegar a él. Ojalá. Si eso ocurre es porque realmente estaré yendo muy rápido. No lo sé, ya veremos".
Sobre Portimao como pista, sus expectativas son buenas: "Es un circuito que me gusta, que se me ha dado bastante bien. Me acuerdo cuando corrí con la KTM, iba bastante rápido. Pero poco a poco, tendremos que entendernos entre el equipo y yo. No por venir de Qatar, con la misma moto, voy a llegar e ir un poco más rápido. A veces es incluso contraproducente eso, así que vamos con pies de plomo", cerró.
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