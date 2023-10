Morbidelli: "No pienso aún en la Ducati, quiero irme de Yamaha con un podio"

La victoria el pasado domingo de Johann Zarco, la primera del francés en la clase reina y tras siete años desde su debut, demostró que hoy en día la Ducati es una moto que ofrece la oportunidad a todos los pilotos que la llevan de ganar.

La próxima temporada, esa posición, la de piloto de Ducati en Pramac, será para Franco Morbidelli, un corredor que asombró en 2020 con la Yamaha satélite pero que, desde que se operó la rodilla y pasó al equipo oficial a medio curso para sustituir a Maverick Viñales, no ha vuelto a ser el mismo.

Para Morbidelli, volver a tener una moto competitiva es una oportunidad de oro para redimirse y este jueves, en la previa del Gran Premio de Tailandia se mostró encantado de llegar a Pramac en el mejor momento.

"Si, puedo decir que estoy de acuerdo en que llego en un buen momento, ciertamente siempre vemos al menos tres Ducati en el top 5, ves a todos los pilotos contentos con la moto, todos son capaces de ir rápido, sin duda es una idea excitante poder subirme a esa moto", algo que podría suceder ya el martes después de Valencia, en el primer test de pretemporada 2024. "creo que sí, que ya podré estar con la moto en ese test", informó el italiano.

Aunque Franco habla abiertamente de su futuro, su próximo equipo y su próxima moto, corta con energía cuando le preguntan si está contando las horas para hacerlo…

"!No, no, no! Estoy muy concentrado porque me gustaría al menos hacer un podio con esta moto y con este equipo antes de irme", en referencia a Yamaha, su actual marca.

Un resultado que Fabio Quartararo ha podido alcanzar en alguna carrera muy puntual, pero que no parece sencillo de conseguir con la M1, pero Franco cree que alguna pista puede ser proclive.

"En esta pista podría tener una oportunidad", dice en referencia a Tailandia. "Cualquier pista es buena para dar el máximo, pero por lo que hemos visto, en las pistas donde hace más calor y traen la carcasa diferente (Michelin), es donde podemos tener una oportunidad", considera.

Siempre reflexivo, Morbidelli sigue de cerca la batalla por el título en MotoGP, y el duelo entre su amigo Pecco Bagnaia y el español Jorge Martín.

"Estamos viendo una batalla muy bonita, muy buena lucha, son dos pilotos muy fuertes, ahora mismo los que están más en forma de la parrilla, con personalidades diferentes, con dos formas de afrontar las carreras distintas, pero no te lo puedo decir, no puedo decir quién es mi favorito", se guarda su pronóstico antes de asegurar que Pecco no tendrá una ventaja adicional por estar en el equipo oficial de fábrica.

"En el motociclismo de hoy, un equipo satélite tiene la oportunidad de ganar y de hacerlo bien, así que pienso que no será decisivo", zanja el romano.