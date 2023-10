Marini: "Pensaba que Bagnaia tendría mucho más margen a estas alturas"

Luca Marini, que sigue en su proceso de recuperación de la clavícula izquierda que se operó hace un mes, comparte entrenamientos con Pecco Bagnaia en el Ranch, las instalaciones que Valentino Rossi, hermano del primero, posee en Tavullia.

Por eso, el piloto del Mooney VR46 no es del todo neutral cuando se le pregunta quién cree que se llevará la corona. A pesar de ladearse a favor de su colega, Marini sí destaca que no esperaba que el pulso por el Mundial se redujera a tan solo 27 puntos a estas alturas de la película, cuando solo quedan cuatro grandes premios por disputarse. El primero, este mismo fin de semana, en Tailandia, una cita que supondrá el final del primer triplete transoceánico, que pasó por Indonesia y por Australia.

"Creo que el Mundial lo ganará Pecco, porque es el campeón y porque sabe gestionar este tipo de situaciones. Sabe manejar la presión que aparece en los momentos importantes y, además, está en un equipo oficial. Cuando llegas a final de temporada eso cuenta mucho", resumió Marini este jueves, ya desde el circuito de Buriram.

"No me esperaba un duelo tan cerrado entre Jorge Martín y Bagnaia. Realmente pensaba que Pecco tendría mucho más margen a estas alturas de la temporada", puntualizó el #10, que destacó la montaña rusa en la que han viajado los dos principales candidatos al título.

"Pero se ha recuperado muy bien. Martín ha cometido últimamente un par de errores, que es algo que puede pasar cuando peleas por el campeonato de MotoGP por primera vez. Pero ahora Jorge no tiene nada que perder, y no creo que cometa más errores, porque en este caso sería 'game over' para él", analizó el #10.

Marini se rompió la clavícula en el Gran Premio de India, se perdió el de Japón y se reincorporó en Indonesia, donde se fue al suelo en la segunda vuelta. El fin de semana después, en Australia, remontó desde la 18ª plaza de la parrilla hasta el 12º, en un claro indicativo de que su estado físico ya no supone casi ningún problema para él.

“Empiezo a estar bien físicamente; cerca del 100%. Creo que terminaré bien la temporada”, remachó Marini, que actualmente ocupa la octava plaza de la tabla general.