Morbidelli perdió la memoria durante dos semanas tras su caída en el invierno

Franco Morbidelli ha revelado que perdió la memoria durante dos semanas tras su terrible caída el pasado mes de enero, antes del arranque de la temporada 2024 de MotoGP. El piloto de Pramac se preparaba para la nueva campaña con una Ducati V4 Panigale de calle en Portimao, en unas pruebas privadas con varios pilotos de la parrilla, cuando se cayó en la curva 7, golpeando el asfalto con la cabeza y quedando inconsciente en la pista, según los informes.

El italiano tuvo que ser trasladado al hospital, donde los médicos descubrieron que se le había formado un coágulo en la cabeza. El joven de 29 años ya había explicado anteriormente que no recordaba nada de lo que había sucedido antes y después del accidente, describiendo lo que sentía como "poco claro" y "extraño".

Pero en una nueva entrevista, concedida al diario italiano 'La Repubblica', el ganador de tres carreras en MotoGP ha revelado que ni siquiera podía reconocer a los miembros de su familia mientras se encontraba recuperándose en el hospital de las heridas sufridas en la cabeza.

"Nunca os he contado toda la verdad sobre este accidente", empezó diciendo Morbidelli. "Perdí la memoria. Durante dos semanas. No reconocía a personas muy cercanas a mí, a miembros importantes de mi familia. Parecía imposible, y sin embargo [así era]. Tenía todos los miedos del mundo. Todos ellos. Afortunadamente, vimos que los recuerdos y la lucidez iban volviendo, poco a poco. Cada día, un detalle más, y algo más: mi cerebro volvía a funcionar como antes".

Siguiendo los consejos de sus médicos, Morbidelli se vio obligado a perderse los dos entrenamientos oficiales de pretemporada programados en Malasia y Qatar. Tras haberse marchado de Yamaha a Ducati al término de la anterior campaña, llegó al inicio del año en Losail sin haber completado ni una sola vuelta sobre la Desmosedici GP24.

Morbidelli agradeció a su entorno el apoyo que le prestaron en el periodo previo a la nueva temporada, ya que debutó con los de Borgo Panigale en Qatar sin apenas preparación: "Dos semanas antes de esa cita, todavía estaba un poco 'gagá'. Pero todo mi equipo, Pramac, y la familia deportiva que me rodea se portaron genial", aseguró.

"Volver a subirme a la moto ha sido un reto muy duro: en definitiva, llevaba tres meses sin hacerlo, desde la última carrera de 2023, en Valencia. Durante un mes, no entrené. Salía de una lesión grave, y la única manera de superarla era quedarse quieto: te sientes bien, pero la gente que te rodea sabe que no es verdad".

Morbidelli venía de afrontar tres temporadas difíciles en la casa de Iwata desde que fuera subcampeón del mundo por detrás de Joan Mir, durante la temporada 2020, marcada por el COVID-19. Unirse a Pramac con una Ducati oficial era su oportunidad de empezar de nuevo, pero perder cualquier oportunidad de probar la nueva máquina supuso que comenzó el año con el pie izquierdo. No fue hasta la quinta ronda de la temporada cuando el italo-brasileño se coló entre los 10 primeros en carrera larga, y su más reciente progreso le permitió clasificarse en primera línea en el pasado GP de San Marino.

Sin embargo, no todo el mundo se ha mostrado impresionado por su velocidad sobre la moto más rápida de la parrilla. Aleix Espargaró se preguntó por qué seguirá en la parrilla con el Pertamina Enduro VR46 el año que viene, cuando su asiento podría ser cedido a un prometedor piloto de Moto2. Morbidelli admitió que tuvo que luchar y levantarse después de que su incidente invernal amenazara con descarrilar su carrera deportiva en la categoría reina.

"Después de dos años difíciles con Yamaha, recibes un golpe así y te dices a ti mismo que es el golpe final. Pero apreté los dientes", explicó. "La vida nos puede poner a prueba en cualquier momento. Realmente puedo decir que lo he visto todo, pero cada vez aprendes que tienes que ser lo bastante fuerte para manejar la adversidad. Como hombre, no hay duda: tengo la suerte de tener a mi lado a mi madre, a mi prometida, a mi familia. He descubierto que soy muy querido, espero merecerlo", finalizó.