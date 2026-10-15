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Morbidelli, sobre su paso a WSBK: "Está claro que Ducati confía en mí"

Franco Morbidelli se mostró optimista ante su inminente paso al Mundial de Superbikes y agradecido de que su mala racha no le hubiera costado la oportunidad con el Aruba.it.

Redacción Motorsport.com

Editado: 15 oct 2026, 13:01

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Franco Morbidelli, piloto de MotoGP que dejará la parrilla a finales de este curso, ha agradecido a Ducati la confianza depositada en él, ahora que se incorpora al equipo oficial de los de Borgo Panigale en el Mundial de Superbikes.

El italiano ha atravesado una racha difícil con la Ducati del equipo VR46, perdiendo la confianza que le llevó a proclamarse tres veces ganador de carreras y subcampeón del mundo en 2020.

Su bajón le ha impedido conseguir un contrato en la clase reina para 2027, pero Ducati lo ha mantenido en la familia ofreciéndole un puesto en el equipo oficial de WorldSBK. El cambio supondrá un intercambio directo con el vigente campeón, Nicolò Bulega, que debutará con la escuadra de Valentino Rossi la próxima temporada.

En declaraciones previas al Gran Premio de Indonesia, Morbidelli afirmó que era consciente de que no se había convertido en una opción obvia para Ducati, dado su rendimiento en declive —por no mencionar su reputación de verse envuelto en incidentes en pista—.

"Estoy contento por la oportunidad que me ha dado Ducati", afirmó el veterano corredor italo-brasileño de 31 años. "No es fácil, porque después de un año como el que acabamos de pasar no era sencillo elegirme. Pero está claro que Ducati confía en el trabajo que puedo hacer y estoy muy agradecido por ello".

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

El romano hizo referencia a las declaraciones del director general de Ducati, Gigi Dall’Igna, en el momento del anuncio, y al hecho de que el Mundial de Superbikes pasará a utilizar neumáticos Michelin la próxima temporada —otro 'intercambio', ya que Pirelli se hará cargo del suministro de MotoGP—. Morbidelli aportará así su familiaridad con los productos de la empresa francesa a su papel en Superbikes.

"He leído las palabras que Gigi dijo sobre mí y estoy totalmente de acuerdo con él. Estoy muy agradecido por sus palabras y eso es lo que intentaré aportar: mi experiencia con Michelin y mi velocidad, que he demostrado en muchas ocasiones".

"Si vuelvo a luchar por victorias, aportaré mi forma de luchar por ellas. La tuve durante la mitad de mi carrera deportiva en Moto2, y en MotoGP durante dos años", cerró.

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