Morbidelli necesita "el ok de los médicos" para poder debutar en Qatar

Tras cinco temporadas corriendo con una Yamaha, Franco Morbidelli debuta este año al manillar de una Ducati del equipo Pramac de MotoGP. Sin embargo, un accidente mientras se entrenaba con una moto deportiva de serie en Portimao, ha impedido que el italiano se estrene en los test de pretemporada y, a día de hoy, no tenga aún el visto bueno médico para poder debutar el viernes 8 de marzo, dentro de una semana, en el Gran Premio de Qatar, primero del calendario 2024.

Morbidelli acudió, junto a un nutrido grupo de pilotos de MotoGP, a dos jornadas de test privado en Portimao, la mayoría de ellos corredores de Ducati y de la Riders Academy VR46. El alquiler de la pista corría a cargo de Ducati SBK y varios equipos del campeonato de las derivadas de serie preparaban el inicio de la temporada.

En la segunda jornada de aquel ensayo, el 30 de enero, Morbidelli se cayó con mucha violencia, en la curva 6, de la Ducati Panigale V4 que pilotaba, golpeándose la cabeza y perdiendo el conocimiento. Los hermanos Marc Márquez y Alex Márquez, que iban justo unas curvas por detrás, pararon para socorrer al italiano, que fue evacuado a un hospital y tuvo que quedarse dos días en observación.

"Estoy bien, estoy recuperado", aseguró este miércoles Morbidelli tras la presentación del equipo Pramac en Bahrein. Sin embargo, esa afirmación debe ir acompañada de un 'ok' médico para que sea efectiva.

"Es una lesión que hay que respetar, que toma su tiempo, haremos lo que digan los médicos. Es una lesión que hay que respetar, pero ni siquiera parece una lesión. Físicamente estoy muy bien", explicó.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing

Aunque todo el mundo daba por hecho que, tras perderse los test oficiales de Sepang y Qatar, Franco iba a debuta en el gran premio de la próxima semana, aún no tiene la certeza de que así sea. "Tengo que esperar (lo que digan los doctores). Es muy, muy probable que lo haga. Los médicos dicen que después de una lesión como ésta, hay que esperar al menos un mes", un plazo que se cumple justo este viernes.

Pese a que durante estas cuatro semanas no ha podido entrenar sobre una moto, Franco admitió que había estado preparándose físicamente en la medida de las posibilidades.

"Hay que mantenerse alejado de los deportes peligrosos y vivir de cierta manera durante un mes. Veremos si los médicos dicen que me he recuperado todo lo que debería en un mes", insistió a la espera de una revisión a la que se someterá entre este viernes y el lunes antes de viajar a Qatar.

"Hice lo que pude, de acuerdo con mi entrenador (Carlo Casabianca) y los médicos. Aunque todos mis miembros y mi cuerpo están bien, no pude entrenarme como lo hago normalmente, como si no me pasara nada", abundó el italiano.

"No he podido entrenar como si hubiera estado en plena forma. Creo que hemos hecho todo lo posible en ese sentido. Con los médicos y Carlo, estamos haciendo todo lo posible para respetar la lesión en mi entrenamiento".