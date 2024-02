Martín: "No pienso en el mercado, tengo claras mis prioridades"

Justo el mismo día en que el equipo Pramac presentaba su colorida decoración para la temporada 2024 de MotoGP, en la que contará con el debutante Franco Morbidelli y el español Jorge Martín, que afronta su cuarta temporada en el equipo, Motorsport.com confirmaba que Ducati ha cerrado la contratación del joven piloto de Moto2, Fermín Aldeguer, para correr, en 2025, con el equipo satélite de la casa de Bolonia, lo que significa, básicamente, que uno de los dos actuales pilotos no va a renovar.

Después de la presentación del equipo, que tuvo lugar este miércoles por la tarde en el pitlane del circuito de Bahrein, donde este fin de semana empieza la temporada e la F1, Martín atendió a los medios para dar su opinión sobre la nueva decoración de la moto, tanto por fuera como por dentro, que es lo más importante.

"La moto es muy bonita, creo que hemos dado un gran paso en términos de diseño. Habrá que intentar ser más agresivos en pista, acorde con la nueva decoración más agresiva, y llevarla a las primeras posiciones", explicó Mártín, "muy contento con el gran paso que ha dado la moto 2024" por lo que respecta a mejoras en las prestaciones.

El tema del mercado, el fichaje de Aldeguer y los fuertes rumores sobre un retraso en la renovación de Pecco Bagnaia, lo que supone un escenario completamente nuevo en el mercado previsto de la temporada MotoGP, Martín no quiso explayarse en absoluto.

"Es un tema que yo no controlo y no depende de mi. Yo me centro en lo mío que es pilotar y sobre temas de fichajes y mercado ya tengo un manager que me lo lleva. No quiero entrar en eso, ya veremos qué pasa en el futuro", fue su respuesta.

Jorge Martín, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing

Sin embargo, en una temporada en la que hay tantos pilotos que deben renovar y cada vez menos motos, gestionar esas situaciones también forma parte del trabajo del piloto.

"Creo que es algo a lo que estamos acostumbrados, llevamos toda la vida gestionando este tipo de situaciones, cada dos años hay que renovar los contratos, decidir dónde ir, dónde no ir, es algo que debemos gestionar y a nivel de piloto nos afecta muy poco. Está claro que tengo que saber porque al final el que toma la decisión soy yo. Pero tengo claras mis prioridades y estoy tranquilo, voy a por esas prioridades y si no funcionan ya veremos qué hacer", insiste.

Martín ve muchos aspectos en los que puede mejorar

El español estuvo luchando el pasado año por el título hasta la última carrera y en muchas fases de la temporada demostró ser el piloto más rápido. Sobre qué debe mejorar para que este año las opciones sean mayores aún, el madrileño lo tiene claro.

"Hay muchas cosas en las que se puede mejorar, en todos los aspectos. A nivel de velocidad y de pilotaje creo que estábamos ya muy preparados, sobre todo a final de temporada. Así que debemos mejorar en nuestro inicio de año, porque el año pasado ahí sufrimos y luego tuvimos que recuperar mucho. Seguramente los domingos es otro de los puntos en los que tenemos que trabajar a nivel de setup. No me refiero tanto a trabajar con neumáticos usados, que ya lo hacíamos, sino más bien a preparar la moto para la carrera del domingo, no tanto para ir rápido. A nivel mental a final de temporada también sufrí un poco, tuve bastante presión y estaba muy obsesionado en esa victoria (el título) y las cosas no salieron, trabajar también en eso", resumió.

Jorge Martín, Pramac Racing, Franco Morbidelli Photo by: Pramac Racing

Mientras el pasado año Martín, a principio de temporada, no era claro favorito, este año parte como el gran rival de Bagnaia en la defensa de su doble corona. Lo que obliga también a Jorge a hacer ajustes a nivel mental.

"Desde el principio tengo que empezar fuerte, que es en lo que fallé el año pasado y que me obligó luego a recuperar tantos puntos. Estoy centrado, me encontré muy bien en los test y si empiezo la temporada como acabé la última todo irá rodado. Y si no, habrá que adaptarse a la situación. No sabemos que va a pasar, lo veremos mejor en Qatar", donde el fin de semana del 10 de marzo arranca la temporada.