Pramac se presenta como una alternativa real a Ducati para el título MotoGP 2024

El paddock del circuito de Sakhir en la previa del arranque de la temporada de la Fórmula 1 en Bahrain, se ha convertido en el espectacular escenario elegido por el equipo Prima Pramac para presentar la decoración de sus motos para la temporada MotoGP 2024. Un curso en el que sigue el español Jorge Martín y debuta el italiano Franco Morbidelli.

La decoración de la Desmosedici GP24 del equipo italiano destaca por una decoración completamente nueva, donde desaparece el blanco para completar la moto con tonos lilas y rojos, los corporativos de sus patrocinadores, una decoración que, de alguna manera, recuerda un poco a la de Honda para este año.

Decoración de la moto del Pramac Racing Photo by: Pramac Racing

La temporada 2024 puede ser un punto de inflexión para el equipo Prima Pramac Racing, que tras conquistar el título de campeones del mundo por equipo en MotoGP 2023, sumando 653 puntos, 92 más que el segundo clasificado Ducati oficial, este año parte con el ambicioso objetivo de completar lo que el pasado curso quedó a medias: el asalto a la corona de pilotos con Martín, subcampeón el año pasado luchando hasta la última carrera con Pecco Bagnaia (Ducati), lo que sería un hito histórico, ya que nunca en la historia de MotoGP un equipo privado ha ganado el campeonato de pilotos.

Y es un punto de inflexión ya que, muy probablemente, la 2024 será la última temporada de Martín en Pramac, con quien debutó en la clase reina el año 2021 y afronta su cuarta campaña. El español, siempre bajo contrato con Ducati, renovó en 2022 aceptando, contra lo que tenía estipulado en su contrato, no dar el salto al equipo oficial, una premisa que ya no va a repetirse. En 2025, el madrileño correrá en el equipo de fábrica de la casa de Bolonia, o lo hará fuera de Ducati, buscándose a otro fabricante. Ganar el título le abriría las puertas del box rojo, mientras que no hacerlo le abriría otras posibilidades, algunas interesantes y que están ya cocinándose entre bastidores.

Jorge Martín, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing

Lo que está claro es que Ducati, socia de Pramac y quien ficha y paga a los pilotos del equipo propiedad de Paolo Campinoti, ha tomado dos decisiones importantísimas a nivel de gestión de su equipo asociado. La primera es el fichaje del joven corredor español Fermín Aldeguer, que este año corre en Moto2 y el próximo curso dará el salto a MotoGP con Pramac. La otra es que los sueldos de los pilotos de su segundo equipo volverán a niveles de 2021, nutriéndose de corredores jóvenes que antepongan el plano deportivo al crematístico, lo que sugiere que, además de Martín, tampoco tiene mucho sentido que Morbidelli siga más allá de este año.

El italiano, de 29 años y miembro de la VR46 Riders Academy, se quedó sin contrato en Yamaha para 2024 a mediados de temporada y pese a no haber tenido en absoluto buenos resultados, logró encontrar acomodo en el mejor equipo privado de la parrilla, en una jugada rocambolesca, ya que Johann Zarco tenía una oferta, que no aceptó, para seguir un año más, mientras que Marco Bezzecchi renunció a Pramac para seguir con Pertamina VR46 y una moto peor. Todos estos despropósitos propiciaron que Morbidelli alargara su estancia en MotoGP un año más al manillar de una GP24, la mejor moto de la parrilla, pero deberá dar un paso adelante muy importante para convencer a Ducati de seguir en nómina. El italiano, debido a un accidente entrenando en Portmiao con una moto de calle, en el que perdió la conciencia, no ha debutado aún en la pretemporada, y lo hará directamente en el GP de Qatar el fin de semana del 10 de marzo, si los médicos le dan el OK definitivo.

Jorge Martín, Pramac Racing, Franco Morbidelli Photo by: Pramac Racing

2023 fue, sin duda, el mejor año de la historia de Pramac. Además del título de campeón del mundo por equipos, a nivel de resultados celebró cuatro victorias (y ocho podios) de Martín y el primer triunfo en la clase reina de Zarco (Australia), además de otros seis podios del galo y otros tantos triunfos en la sprint de los sábados del español, unos números de cine.