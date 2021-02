Mir: "Rins debe aceptar que ahora las piezas únicas no vayan para él"

Antes de arrancar la temporada 2020, el entonces team manager de Suzuki, Davide Brivio, dejó muy claro que en Suzuki no había un piloto número uno y un número dos. Entonces, Álex Rins venía de ser cuarto en el campeonato el año anterior y de conseguir dos victorias, mientras que Joan Mir solo afrontaba su segundo curso en MotoGP y todavía no sabía lo que era subir al podio.

2020 acabó coronando al balear, que demostró ser el más regular dentro del atípico campeonato que vivimos. Rins, por su parte, acabó tercero, lastrado por la lesión que sufrió en el primer gran premio del año.

A pesar de que el nuevo estatus de Mir podría llevar a pensar que Suzuki apostase abiertamente por él, el campeón del mundo no espera ningún trato preferencial y prefiere que las cosas sigan como hasta ahora.

No obstante, el #36 recuerda que en su primer año en el equipo, cuando Suzuki trajo nuevas piezas y no dio tiempo a fabricar dos unidades, las novedades cayeron del lado del box de su compañero. Ahora espera que sea al revés, por más que no quiere oír hablar de piloto número uno y número dos.

"Quiero pensar que si antes no lo había, ahora tampoco", dijo Mir en el programa A Diario de Radio MARCA. "Creo que Suzuki no quiere que haya un número uno y un número dos. Esto del número uno y el número dos, de diferenciar pilotos, creo que ya se está perdiendo"

"Pero está claro que a nivel moral, si el primer año que entré en Suzuki había una pieza y no daba tiempo a hacer otra, esa pieza iba para Álex. Ahora, juzgad vosotros a quién debería ir esa pieza, pero creo que está bastante claro. Hay que aceptar este tipo de cosas, si a mí me tocó el primer año, supongo que ahora le toca a Álex", puntualizó.

Mir confía en el binomio Brivio-Alonso

El piloto de Palma también habló de la salida de su hasta ahora jefe, Brivio, quien se ha marchado a la Fórmula 1 con el equipo Alpine donde correrá Fernando Alonso.

"Si Davide puede hacer algo brillante en la F1 es con el figura de Fernando. Tengo claro que él ha sido muy importante para formar los cimientos del equipo, pero dentro hay mucha más gente muy capacitada también como para repetir el título", remachó.

