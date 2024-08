Mir estima que Honda perdió hasta "un segundo y medio" en las rectas de Silverstone

Honda sigue tratando de dar con la tecla en esta temporada 2024 del Mundial de MotoGP. La casa del ala dorada sigue inmersa en su mayor crisis de resultados en la categoría reina, lo cual les ha llevado a aprovecharse del nuevo sistema de concesiones del campeonato, como también está haciendo Yamaha.

Pero, mientras los de Iwata han introducido bastantes mejoras, especialmente un nuevo motor ilusionante antes de Assen, HRC ha decaído en cuanto a su ritmo de actualizaciones. De hecho, la marca encabezada en pista por Joan Mir, Luca Marini, Johann Zarco y Takaaki Nakagami no ha ido a algunos tests privados, que suele organizar junto a Yamaha, porque no han tenido nada nuevo que probar, a diferencia de sus rivales nipones.

Sin embargo, Honda sí que ha podido cambiar, al menos, su rumbo en cuanto a dirección a seguir, después de las peticiones de sus pilotos más fuertes. La fábrica ya sabe por dónde quiere ir, y como consecuencia los pilotos esperan que en esta segunda mitad de temporada comiencen a llegar grandes mejoras, que les pongan al menos al nivel de Yamaha, que se va distanciando poco a poco en el penúltimo puesto de la tabla general de constructores.

En la primera parte de la campaña, tras el test de Mugello y de cara al GP de Catalunya en Montmeló, Honda comenzó a cambiar su camino a seguir y a experimentar con su motor, introduciendo diferentes especificaciones. La 'nueva' unidad testada en Barcelona ofreció una ganancia en paso por curva pero también supuso menos potencia, algo en lo que la RC213V no va sobrada. Los pilotos del Repsol cuentan con esta versión del motor de nuevo desde Sachsenring, y en Silverstone, el pasado fin de semana, esta falta de velocidad se notó en una pista tan rápida.

Según comentó Joan Mir, la pérdida en las rectas del trazado inglés fue hasta de "segundo y medio" por vuelta, aunque el campeón de 2020 confía en que, con esta unidad de potencia, HRC esté dando un paso hacia atrás para acabar mejorando de forma clara en esta segunda mitad de 2024.

"En todas las rectas, cuando te comparas con los demás y ves vídeos, puedes ver que pierdes mucho tiempo", dijo a los medios el mallorquín. "Dos décimas, o tres... Eso [se pierde] en cada parte de rectas, normalmente el piloto no hace nada y ya pierdes tiempo. Es estresante en este circuito [Silverstone]. Es fácil perder un segundo y medio sólo con eso. Somos conscientes de nuestros límites actuales, creo que sólo tenemos que mantenernos sobre la moto".

"Para mí, [el 'nuevo' motor] suponía un paso atrás para dar dos en el futuro, por eso [aceptamos perder] un poco de rendimiento", siguió el #36 sobre esa nueva unidad, a pesar de la cual reconoce que se siente "un poco mejor", a la espera de que haya progresos más claros desde la fábrica.

"Elegimos eso junto al equipo. Aunque sea dar un paso atrás, esa es la dirección para el futuro. Estamos a la espera de la evolución que vendrá en las próximas carreras. Eso es todo. No podemos pedir demasiado. La moto no es muy rápida en recta, se ve que siempre voy detrás, y en los circuitos más grandes, donde usas más el acelerador, me cuesta más", remachó el mallorquín.