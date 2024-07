El objetivo de Honda es volver al podio antes que Yamaha, según Marini

Honda sigue trabajando para tratar de salir de la crisis de resultados que está viviendo en el Mundial de MotoGP. El nuevo sistema de concesiones de la categoría reina se introdujo de cara a esta temporada 2024 para intentar ayudar a las fábricas japonesas, a HRC y a Yamaha, para volver a la parte alta de la tabla, con distintas ventajas como libertad de desarrollo y la posibilidad de realizar tests privados durante la campaña.

Pero, mientras Yamaha está tratando de aprovechar esta coyuntura al máximo, probando mejoras como el nuevo motor que se testó antes del pasado Gran Premio de Países Bajos y que parece significar un claro paso adelante, y que les han hecho decir que están "empezando a ver la luz" al final del túnel, Honda parece más rezagada. De hecho, la casa del ala dorada no ha participado en las últimas pruebas privadas junto a su homónima nipona, al no tener nada nuevo que probar.

Mientras en Honda siguen trabajando para encontrar el camino en el que parecen estar sus rivales, van marcándose objetivos, aunque el principal sigue siendo dejar el farolillo rojo de MotoGP. Tras nueve grandes premios, Honda ocupa la última posición de la tabla de constructores, con 24 puntos, la mitad que los que tiene Yamaha, con 48. Y en cuanto a equipos, las dos estructuras con la RC213V son las dos últimos: el LCR es décimo con 22 puntos, a 30 de los de Iwata, y el Repsol Honda es undécimo con 14.

La escudería comandada por Alberto Puig está sufriendo, con Joan Mir remarcando hasta hace unas semanas que la fábrica debía buscar otro camino en cuanto a desarrollo, y con Luca Marini aún más perdido en el fondo de la clasificación. Precisamente, el italiano habló tras el pasado GP de Alemania, y habló de su situación y de la del equipo. Y remarcó que el objetivo de HRC no es otro que volver a la cabeza de MotoGP... y antes que Yamaha.

"Creo que, en este momento, nuestro objetivo es intentar luchar contra Yamaha y ver quién vuelve al podio primero", declaró Marini en Sachsenring, siendo consciente de que, para ello, Honda debe sudar y encontrar soluciones: "Están trabajando duro. Se habla mucho de ello en los medios, pero Honda está haciendo un muy buen trabajo, estamos progresando muy bien de cara al futuro, y estoy muy contento de formar parte de este proyecto".

Muchas veces, se ha apuntado desde Honda al actual parón veraniego de la categoría reina como una época especial de trabajo, ya que, tras el cual, pueden empezar a llegar grandes mejoras que logren cambiar la mala dinámica. De hecho, tanto Mir como Johann Zarco esperan en el futuro una moto nueva que signifique tomar otro camino totalmente diferente. Marini también espera mejoras, y pronto.

"Estamos esperando al parón para introducir actualizaciones, quizás en Austria o en los siguientes tests", explicó el #10 en Alemania. "Creo que nuestro objetivo será el Gran Premio de San Marino, o el test que también se celebre en Misano, para tener un paquete más competitivo. Después, es difícil decir cómo de competitivo será", subraya el transalpino, que espera "un pequeño paso adelante ya".

Sin embargo, el hermanastro de Valentino Rossi no está del todo desencantado con el trabajo que está viendo en HRC: "Estamos haciendo un muy buen trabajo en esta primera parte de la temporada. No esperaba tener tantos problemas al principio del año, pero la reacción de Honda ha sido buena. Ahora, todo el esfuerzo que pusimos en el proyecto está dando resultados. Veremos después del parón veraniego si conseguimos más actualizaciones para acercarnos aún más a Yamaha, de primeras, y luego al resto de fabricantes."

"Creo que Honda ha empezado a cambiar desde el inicio de esta campaña. Las cosas están avanzando y mejorando. Aunque los resultados sigan siendo los mismos, se nota en el ambiente en los boxes. Todo el mundo está empujando fuerte para intentar remontar, y para que estemos en una situación diferente, porque no podemos seguir así muchos años. Queremos estar más arriba en la tabla porque no podemos seguir con este rendimiento", continuó.

"No creo que [lo que haya venido hasta ahora] sea una gran mejora, es sólo que la moto está ahora más cerca de lo que quiero pilotar. Y por otro lado, yo mismo me he adaptado mucho a la Honda, intentando no pasarme en la frenada. Porque cuando frenas muy fuerte, como con la Ducati, el equilibrio de esta moto en medio de la curva no es bueno, y no gira. Así que me estoy obligando a no pasarme de frenada, pero también estamos mejorando la moto en general para que las sensaciones sean mejores."

"En mi opinión, tenemos que concentrarnos, sobre todo, en hacer que la moto gire mejor. Creo que es en la entrada en curva y con la forma en que gira la moto como perdemos más tiempo en comparación a los demás. Ducati en particular está un escalón por encima de todos, pero también Aprilia y KTM, a pesar de que parecen estar sufriendo un poco más en este momento. Eso es lo que más echamos en falta. El agarre trasero también es seguramente uno de nuestros puntos débiles. De momento la situación es esa, veremos si podemos mejorar más. Creo que en términos de puesta a punto, si podemos encontrar más giro, será genial para las próximas carreras", finalizó el piloto nacido en Urbino.