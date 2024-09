Mir: "Honda no ha traído mucha cosa para probar; no es el test de Misano que me esperaba"

El balear llegó a Misano el miércoles y por la noche fue preso de un virus que le impidió ir al circuito el jueves, empeorando la situación hasta obligarle a retirarse del fin de semana. La idea era que Joan Mir se recuperara para el crucial test que Honda estaba preparando este lunes.

"Estoy acabado, reventado. Hemos dado un montón de vueltas, estoy muy cansado, hemos girado mucho, pero sobre todo cuando pierdes tanto liquido y peso, casi dos kilos en dos o tres días, se nota, no poder salir del motorhome ni rodar con la bici me ha dejado chafado", resumió el de Palma.

"He podido hacer el test que ya es mucho, pero la verdad, esperaba más, esperaba más cosas para probar, esperaba mejoras más grandes y la realidad es que ha sido esta", expuso.

Sobre lo que estuvo probando en concreto, Mir lo trato de detallar.

"Hemos probado un aero un poco diferente, la moto gira un poco mejor en las curvas que nos va a ayudar mucho en la última parte de la temporada que queda, vienen circuitos rápidos y esto se va a notar, han hecho un buen trabajo aquí. Pero ya está, no se ha traído mucha cosa más para probar y esto no es el test de Misano que yo me esperaba, la verdad".

Durante el test se pudo ver hasta cinco pilotos con una motos Honda diferentes, los dos oficiales, Mir y Luca Marini, los dos de LCR, Johann Zarco y Takaaki Nakagami, y el probador Stefan Bradl. Muchas opiniones y pruebas en la mezcla.

"La opinión que tengo al respecto de esto me la quedo para mi. Yo no he probado cosas que han probado en LCR, y yo he probado cosas que no han montado ellos. Bueno, ya está, la manera de funcionar que tienen ahora la han cambiado completamente como era antes. Ahora una pieza nueva la prueba primero uno del LCR antes que el piloto oficial, y piensas que es un poco raro".

Sobre el nuevo neumático Michelin delantero, Mir pudo probarlo con resultado positivo.

"Diferente, parece un neumático más grande por sensaciones, realmente no lo es, pero tienes que cambiar el setup de la moto, toca más goma en el suelo y la sensación es diferente. Al final le ibas pidiendo y el neumático respondía, y esto es algo que funciona".

Por último, le pedimos la opinión del nuevo sistema de rápido para los pilotos.

"Yo no lo he probado, pero si estoy funciona de verdad y lo usamos por seguridad me parece bien. Pero si es para el espectáculo y se nos complica la cosa, más de uno cambiará de opinión".