Márquez: "No he probado nada nuevo, he acabado el test con la moto de ayer"

Mucho se ha escrito sobre el 9 de septiembre, la fecha del último test oficial de la temporada MotoGP 2024 y el día que se señalaba como el marcado por Ducati para poner la primera versión de prototipo 2025 en pista, para que lo probara Pecco Bagnaia y, también, su nuevo compañero, Marc Márquez. Nada de eso sucedió.

"No, no, hemos rodado con la moto que teníamos y hemos probado algunas de las cosas que ya habían utilizado en algunos grandes premios para acabar de descartar y sacarlo de la cabeza. Hemos probado una cosita, una suspensión por si el día de mañana surge un problema tener ya las soluciones. La última salida, que normalmente es cuando pones lo mejor todo junto, he ido con la moto de ayer, esto ha sido el resumen del día".

Marc explicó en Aragón y Misano que durante el gran premio de Austria habían dado con un tecla que le había permitido dar un paso adelante.

"Es más la base de puesta a punto y hemos movido un poquito para ver, pero enseguida volvíamos a lo que me encuentro cómodo sobre todo para hacer ritmo de carrera. Lo que nos queda pendiente es lo que quiero mejorar en las próximas carreras: mejorar el ataque al tiempo".

También se aprovechó la jornada de test para probar un nuevo neumático Michelin delantero.

"Lo he probado y es muy diferente, de los cambios más grandes a nivel de neumáticos, es muy estable. Si frenas tarde empieza a funcionar bien, pero es un neumático que en las primeras vueltas cuando salías del box parecía que no sabían ir en moto, hacia muy pesada la moto. Tienen que trabajar en la flexibilidad del neumático".

Ahora hay que ver quién decide si este neumático entra en el catálogo de las carreras de Michelin y cuándo.

"¿Quien decidirá? eso es una buena pregunta, no sé si lo harán por votación de los pilotos o simplemente lo pondrán y ya está. No lo sé".

Algunos pilotos de Ducati se han quejado de problemas con el tres delantero, algo que está inquietando en la casa italiana.

"No tengo ese problema, la moto es muy estable en la frenada. Al menos en nuestro box, la estabilidad en la frenada es, precisamente, en lo que destaca nuestra moto".

Tras dos victorias consecutivas a Marc se le ve con otro semblante, el Marc que se comía el mundo ha vuelto de nuevo y le preguntaron si va a llegar la tercer seguida.

"Te lo diré el sábado después de la clasificación. Una costó mil días y la segunda un poco menos, pero Misano 2 va a estar todo muy apretado y uno de mis puntos fuertes de pilotaje es llegar a un circuito e ir rápido de golpe. Tener dos carreras seguidas en un mismo circuito no me bineficia, a mi me va mejor la improvisación y como se ha visto en el test todo está muy apretado".

Quedan siete carreras… "Si miramos un poco quedan dos circuitos que giran a izquierda, es donde mejor me encuentro, pero Tailandia y Japón me gustan, pero cada fin de semana es una incógnita".

Por último, le pidieron a Marc la opinión sobre el sistema de radio con el piloto.

"Creo que están desarrollando solo el sistema de recibir mensajes", dijo aunque en realidad para 2026 será bidireccional. "Pues ahí se va a escuchar de todo", risas.

"Cuando pones algo rígido en la cabeza las marcas de cascos lo tienen que probar y aprobar. Los pilotos usamos tapones de espuma porque los tapones rígidos se mueves, y lo que están probando no es en la oreja, es fuera y hay que probarlo bien por temas de seguridad", zanjó Márquez.