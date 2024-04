Miller: "No hay nada como pilotar detrás de Acosta, aprender todo lo posible"

El australiano de KTM salía 15º en parrilla tras una mala clasificación el sábado, pero logró progresar algunas posiciones hasta acercarse al top 10, cuando el italiano Franco Morbidelli intentó adelantarle, calculó mal la maniobra y le tiró al suelo, acabando con la actuación del 43.

"Se ha dicho mucho últimamente, pero obviamente no ha sido el día que queríamos", empezó Miller su encuentro con los medios al final del día en Jerez.

"Empecé bien. Intenté ir con los chicos de delante. Me he sentido bastante cómodo hasta la cuarta vuelta y luego el ritmo ha subido un poco más y no he podido seguirlo. Intenté estar lo mejor posible con ellos, pero estaba al límite. Estaba teniendo algunos momentos. Así que me quedé en torno a lo que sentía - obviamente nunca te sientes cómodo montando una de estas cosas - pero me sentía en mi límite", valoraba el de KTM. "Estaba corriendo en 38 altos. Era bastante estable", explicó.

En la vuelta 16, su compañero de fábrica y novato, Pedro Acosta, que tuvo una mala salida y se quedó muy retrasado, le adelantó, un momento que Miller trató de aprovechar para entender que hace diferente el fenómeno murciano.

"Obviamente, cuando Pedro me pasó intenté clavarle las garras (seguirle) para entender lo que hace de forma diferente y aprender todo lo posible. No hay nada como pilotar detrás de Pedro", admitió Miller, que pudo disfrutar algo más de dos vueltas tras el español.

"Desgraciadamente eso se truncó cuando Franky (Morbidelli) decidió que quería abrir hueco donde no había sitio. Sí, el resultado fue que los dos nos duchamos temprano. Así que no es la forma en que queríamos terminar el día", lamentó.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"No sé si he atropellado a un gato negro o nos hemos caído debajo de una escalera o algo así, pero estamos sufriendo por conseguir que la maldita cosa... la suerte, no se vuelva en nuestra contra. Pero seguiremos con el programa".

Como piloto oficial de KTM, Miller tendrá trabajo extra este lunes en el test oficial para probar cosas nuevas.

"Obviamente, el test de mañana nos vendrá muy bien para volver a salir e intentar hacer cosas diferentes y dar lo mejor de nosotros mismos".

Llamado a dirección de carrera junto a Morbidelli

Miller también fue llamado a Dirección de Carrera para explicar el accidente con Morbidelli, y allí se encontró con un Johann Zarco fuera de sí.

"Tuve que ir. Realmente no me regañaron a mi, fue a Franco. Me regañaron más por mis acciones después. Pero no le pegué, no le di un puñetazo ni nada de eso", en referencia a sus palabras con el italiano en la grava.

"Evidentemente estaba chocado y luego Franky me reprochó en la grava lo que le hice ayer y me quedé bastante estupefacto porque le dije, mira, ayer me estrellé en la puta primera vuelta así que no sé qué podía haber hecho. No sé si me confundió con otra persona. De todos modos, no es lo que queríamos. Quiero decir que tuve que ir a ver a Freddie, al despacho del director, y decírselo, pero es lo que es".