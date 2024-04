Espargaró: "Se han tenido que llevar a Zarco de Dirección de Carrera"

El de Aprilia pecó de optimista en la curva seis cuando aún faltaban 15 vueltas para el final, tratando de adelantar a Johann Zarco, con tan mala suerte que ambos se tocaron y acabaron fuera de carrera. El francés, en la escapatoria, reclamó al español y tras la carrera ambos fueron convocados por los comisarios en dirección de carrera.

Allí Zarco estalló y no supo comportarse, por lo que acabó siendo expulsado.

"No me gustó lo que pasó con él antes del accidente, porque no tiene sentido que estemos peleando por la 14ª plaza y me golpee cuatro veces", explicó Aleix sobre lo sucedido antes del incidente que acabó con ambos en el suelo.

"Tiene que demostrar más respeto. Él dice que esa es su forma de adelantar. Para intentar evitar darle en esa curva, bloqueé el tren delantero y me caí", fue la explicación del de Aprilia.

"Lo fácil habría sido tocarle, porque, además, ayer vimos que por esas acciones no te penalizan", añadió.

En la salida se pudo ver como Zarco golpeó con dureza a Pedro Acosta y le dejó casi fuera de combate, muy retrasado en la carrera, en la que el de LCR fue escalando posiciones con adelantamientos al límite.

En la reunión en dirección de carrera, Zarco no se comportó.

"Él se cabreó mucho con los comisarios por otras cosas que pasaron ayer, y no pudo contenerse. Yo en eso estaba a su lado, aunque no me gustó cómo se puso. Me fui con él fuera", explicó Aleix.

El fin de semana fue un desastre para Aleix, que se cayó el sábado y el domingo en ambas carreras.

"Se complicó todo el sábado con la lluvia. Es muy importante la cronometrada. Tuve un problema en la arrancada con el embrague, y después no podía adelantar ni a las Honda. Morbidelli me dio un par de veces, también Zarco", dijo. "La caída fue porque bloqueé de delante".

Sobre el incidente con los comisarios le pidieron más detalles. "Zarco se ha puesto muy nervioso con Dirección de Carrera; han tenido que llevárselo. Pero no con mi acción, eh, sino con lo que ha pasado allí dentro. Estaba muy cabreado", quiso aclarar el catalán.

Sobre el test de este lunes, dijo: "Para la salida, Aprilia trae algo grande para probar en el test de mañana, pero no creo que lo tengamos listo para las dos próximas carreras", zanjó.