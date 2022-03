Viñales: "Mi salud mental es fantástica"

Cargar el reproductor de audio

Las dificultades que ha experimentado Maverick Viñales desde su llegada a MotoGP para convertir su indudable talento y velocidad en un argumento sólido para luchar por el campeonato del mundo se han visto, recurrentemente, ligadas a insinuaciones o comentarios ligados a su fragilidad psicológica.

Su abrupta ruptura con Yamaha el pasado año, renunciando primero a un año de contrato e, inmediatamente, siendo despedido por mala praxis sobre la moto, no hicieron más que avalar a los que consideraban que el factor mental era uno de los puntos débiles del piloto, reforzándose ese argumento con la decisión, este año junto a Aprilia, de trabajar con un psicólogo.

A raíz de la nueva serie estrenada por Amazon Prime Video ‘MotoGP Unlimited’, en la que se cuenta con detalle la historia de la ruptura de Maverick con Yamaha, este jueves en la previa del Gran Premio de Indonesia le preguntaron al corredor de Aprilia por esos comentarios sobre su fragilidad mental.

"Ha sido un tema que ha estado siempre en discusión, especialmente por parte de algunas personas que todo el tiempo me han estado presionando sobre mi lado mental", dijo Maverick sin rehuir en ningún momento la pregunta.

Lo que sí quiso dejar claro el corredor de 26 años, es que personalmente no cree que tenga ningún problema al respecto.

"Mi salud mental es fantástica, no podría imaginar una vida mejor que la que tengo, así que mi estado mental es inmejorable", aseguró Mack, que el pasado año fue padre de una niña tras contraer matrimonio.

"Estoy concentrado en mi trabajo, aunque a veces me gustaría estar en una posición en la que no he podido estar estos últimos años, por muchas razones. Así que es normal que un deportista se enfade cuando se esfuerza al máximo pero los resultados no son como esperas".

Lejos de esquivar preguntar que algunos deportistas prefieren evitar, Maverick no tuvo inconveniente en reconocer que además de atletas que se juegan la vida, los pilotos también son personas.

"No se puede pretender que un corredor sea un robot, porque tiene sentimientos. Todos tenemos problemas en casa, todos tenemos cosas diferentes en las que pensar. Pero no por eso te tienes que presionar y decir que tienes problemas mentales. No es cierto, mi salud mental es fantástica. Estoy súper bien", insistió.

Maverick es consciente de lo que se lleva entre manos y que este es un deporte de riesgo en el que no se puede dudar.

"Lo primero, si estuviera mal no me subiría a una MotoGP. Pero esos comentarios van demasiado lejos, porque los que me critican siempre dicen que mi problema es la parte mental".

"No es verdad, sé dónde estaba el problema. Tengo que mejorar, tengo que ser mejor cada día, así que trabajo con un psicólogo, como también trabajo con un fisioterapeuta, con un entrenador físico, con mis ingenieros, con mis mecánicos... Hay que trabajar todos los días, así es este juego, día a día".

Lejos de verlo como un problema Viñales considera una buena señal que los aficionados esperen más de él en términos de resultados.

"Vales lo que hiciste en tu última carrera, así que tienes que trabajar muy duro. La presión es muy difícil de manejar, sinceramente, y puedo ver que toda la gente espera de mí que esté ahí y pueda ganar. Por un lado es muy bueno, porque sé que la gente confía en mí y espera que gane. Pero por otro lado, si no lo haces, es difícil de manejar", admitió.

"Pero es bonito, es una presión que siempre me ha hecho trabajar un poco más. Estoy en el camino de convertirme en el mejor Maverick paso a paso. No tengo prisa. Es complicado a veces porque te pone en un punto límite, pero es bonito que la gente espera que ganes", zanjó el chico de Roses.

Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 1 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 2 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 3 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 4 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 5 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 6 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 7 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing 8 / 37 Foto de: MotoGP Darryn Binder, RNF MotoGP Team, Maverick Viñales, Aprilia Racing 9 / 37 Foto de: MotoGP Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 10 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 11 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 12 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 13 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 14 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 15 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing 16 / 37 Foto de: Akhil Puthiyedath Maverick Viñales, Aprilia Racing 17 / 37 Foto de: MotoGP Maverick Viñales, Aprilia Racing 18 / 37 Foto de: MotoGP Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 19 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 20 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 21 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing 22 / 37 Foto de: MotoGP Maverick Viñales, Aprilia Racing 23 / 37 Foto de: MotoGP Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 24 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 25 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 26 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 27 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 28 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing 29 / 37 Foto de: MotoGP Maverick Viñales, Aprilia Racing 30 / 37 Foto de: MotoGP Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 31 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 32 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 33 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Maverick Vinales, Aprilia Racing Team 34 / 37 Foto de: MotoGP Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Maverick Vinales, Aprilia Racing Team 35 / 37 Foto de: MotoGP Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Maverick Vinales, Aprilia Racing Team 36 / 37 Foto de: MotoGP Maverick Vinales, Aprilia Racing Team 37 / 37 Foto de: MotoGP