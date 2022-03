Cargar el reproductor de audio

La categoría reina estrenó su serie en Prime Video después del inicio de la temporada 2022 con el Gran Premio de Qatar, y en esta primera entrega se puede vivir desde dentro lo que ocurrió en el pasado curso, tanto en la pista como lo que sucedió entre bastidores a través de ocho episodios de unos 50 minutos cada uno.

Los productores mostraron especial interés en ciertos pilotos desde el principio del mundial, y parece que ese olfato no les falló en el caso de Maverick Viñales para crear una gran historia.

El piloto español no ha ocultado nada en este documental, y desde el inicio se puede comprobar que es uno de los que más se ha abierto, aceptando incluso ser grabado en momentos bastante íntimos en su vida privada. Pero fue fortuito que el rodaje con el catalán coincidiera con el estallido de su relación con Yamaha, de quienes se separó a mediados de la campaña tras rescindir su contrato de manera anticipada para irse a Aprilia.

MotoGP Unlimited permite ver esto desde dentro a lo largo de los capítulos 4, 5 y 6, donde aparece Viñales experimentado la sensación de ganar el Gran Premio de Qatar, la alegría de la paternidad y un lado más oscuro, en palabras del director técnico del fabricante, Lin Jarvis, en la serie, con un carácter "extremadamente positivo" y una "tendencia a deprimirse o desmotivarse a veces", "culpable de poner expectativas muy altas sobre sus hombros".

En la serie vemos a Viñales contento por el podio en Países Bajos, donde fue segundo por detrás de su compañero, Fabio Quartararo, pero admite que no tenía ganas de celebrarlo con el equipo, lo que era un anticipo de la ruptura de su contrato, y el ambiente en el que están las cámaras es, cuanto menos, intenso.

Las escenas inéditas, en la intimidad del piloto, reflejan su malestar, con unas declaraciones cargadas de significado, como las de Massimo Meregalli, el manager del conjunto japonés: "Algo se ha roto entre nosotros".

Tras este primer parón, le sigue un segundo, tras el Gran Premio de Estiria, donde Viñales debe iniciar la carrera después de que su moto se calara en la parrilla, y terminó revolucionando su motor voluntariamente.

Las cámaras captaron un breve altercado entre el piloto y Lin Jarvis de regreso al box, lugar en el que el español acusa a Yamaha de manipular su moto ante un desconcertado director que solo pudo negarlo.

El resto es conocido por todos, ya que el catalán fue suspendido por el equipo para la siguiente carrera, antes de romper definitivamente el acuerdo que lo ligaba a la marca de los tres diapasones. Hablando a la cámara, Viñales explicó los hechos sin ocultar el profundo malestar que sentía en su garaje: "Me suspendieron porque intenté romper la moto y porque estaban enfadados, y lo entiendo perfectamente, yo también estaría así si fuera ellos".

"Pero les conté mis razones, estaba frustrado, y esa era la única forma de descárgalo, pensé que solucionaríamos todo entre nosotros, pero querían que quedase como el malo", dijo el ya piloto de Aprilia.

"Tenía que parar, estaba yendo por un camino en el que no disfrutaba sobre la moto. Pasé muchas noches llorando porque no lo entendía, estaba frustrado, fue tan malo que no quiero volver a pasar por eso, quiero ser feliz", añadió Viñales antes de que en otro fragmento de la entrevista indicara cómo fue el divorcio definitivo.

Cuando se le pregunta sobre si alguna vez se había planteado volver con los japoneses, afirmó: "No, nunca habría vuelto y nunca lo haré. Prefiero dejar de pilotar, podría dejarlo, francamente, lo digo con el corazón".

Tras una surrealista escena en la que se muestra a Viñales viendo el Gran Premio de Austria por su sanción interna en su teléfono mientras almuerza en el hotel, se siente dividido entre la emoción de la carrera y la evidente frustración. El sexto episodio deja ver su estreno con Aprilia y los inicios para una posible renovación.

A veces reservado o incomprendido, el español destaca como uno de los principales protagonistas de esta serie que intenta dar otra mirada al mundial de MotoGP.