Viñales: "Viendo como ha ido, tengo esperanzas de hacer una gran remontada en la carrera"

Lo de los sábado por la mañana, para Maverick Viñales, es un poco el día de la marmota. Siempre se clasifica para la Q2 directamente con opciones de un buen resultado, pero llega el momento de la clasificación y, por una cosa u otra, difícilmente se mete en las dos primeras filas.

Este sábado, en el Gran Premio de Indonesia, Maverick clasificó décimo y salió desde la cuarta fila, aunque el piloto dice que no fue solo culpa suya.

"Encontré banderas amarillas y me cancelaron la vuelta, ¿qué puedo hacer?", preguntaba el de Aprilia. "No tenemos un techo, hemos tenido mala suerte, he visto dos banderas amarillas cuando venia enchufadísimo, al menos para estar tercero o cuarto, ahí iba a estar".

Cada vez las banderas amarillas tienen más peso y algunos pilotos, como Jorge Martín, buscan una vuelta explosiva y rápida ya en su primera salida, para tener un buen tiempo en reserva por si paso algo con la segunda goma.

"Depende un poco dónde te posiciones, creo que lo hice bien, salí más o menos un minuto después de todo el grupo, las banderas amarillas siempre suelen ser medio minutos, pero ya hemos visto que algunos han esperado dos minutos en arrancar la moto, y ahí han 'jodido' dos vueltas de banderas amarillas".

Esa mala clasificación comprometió ya todo el trabajo de cara a la sprint.

"Mi carrera ha sido muy buena, la lástima es no haber salido delante. Los sábados se complican, tenemos limitaciones, me he mantenido décimo en la primera curva y luego he podido ir cogiendo mi ritmo y creciendo hacia adelante. Tengo ganas de la carrera de mañana, creo que puede ser muy buena. El ritmo era muy bueno, pero (cuando me ha adelantado) Franco Morbidelli nos ha rezagado un poco y ya no he podido atacar a Pedro Acosta, pero estábamos ahí", dijo.

"Si coges las tres carreras pasadas hemos mejorado muchísimo".

"Mañana creo que el neumático trasero será el medio y habrá que ver cómo funciona y el nivel de agarre que tiene. Pero ahora mismo tengo grandes esperanzas de que mañana podemos hacer una gran remontada".

Maverick ya acostumbra a ir de menos a más en las carreras y cuando el resto va calando, él se mantiene. "Es el control del gas, levantar bien la moto, es todo controlar el gas, no pasarse de spin (hacer patinar la rueda), muchas veces pecas de pasarte de spin en las primeras vueltas tratando de hacer el tiempo y luego lo pagas, el neumático se muere. Pero hay que leer la carrera porque a veces cuidas mucho el neumático al principio y al final no tengo".

Viendo la salida de Marc Márquez, le preguntaron a Viñales se podía pensar en algo así.

"Con esta moto (Aprilia) no puedo, no llego emparejado a los demás a la primera curva, me gustará para tirar, pero no", confesó el chico de la Costa Brava.