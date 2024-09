Martín: "Es muy fácil hablar cuando has ganado y tu rival se ha caído"

Jorge Martín hizo este sábado una pole estratosférica, medio segundo por delante de sus rivales, seis décimas sobre Pecco Bagnaia, pero a la hora de la verdad, en la sprint de este sábado del Gran Premio de Indonesia, cuando iba liderando en al primera vuelta, se fue al suelo, sin consecuencias, levantando la moto y acabando la carrera, pero fuera de los puntos (10º).

"Está claro que no ha sido el mejor día, pero me quiero quedar con lo positivo tras la caída, he podido remontar (11 posiciones) y adelantar a muchos pilotos, he tenido hoy un buen curso de aprendizaje de adelantamientos, creo que he pasado a más de diez", explicó.

"Mañana tengo otra oportunidad, seguramente si ahora tuviera que esperar una semana a montarme de nuevo en la moto estaría más preocupado, pero mañana es la carrera en una pista donde estoy yendo muy rápido".

El liderato para Martín duró 16 curvas antes de caerse en la 17, donde ya se había caído por la mañana en el FP2 y donde habían caído un montón de pilotos durante el fin de semana.

"De la caída he mirado todo lo que podía mirar en los datos, tanto velocidad, inclinación como trazada y no había nada especial. No pretendo excusarme, pero no he hecho nada mal. Espero mañana ir un poco más cauto en esa curva".

"Fuera de eso, me encuentro muy cómodo y mañana espero poder hacer el resultado que esperaba hacer este sábado", que no es otro que ganar.

"Cuando me he caído no he pensado nada, solo he tratado de coger el embrague, levantar la moto y salir de nuevo hacia la pista, a ver si conseguía algún punto. He hecho vuelta rápida después de caerme y luego he ido rápido, pero con tanto tráfico era difícil. No estoy contento, pero sí tranquilo, no tengo que tocar nada para la carrera mañana. Frustra y duele perder puntos de esta manera, pero así son las carrera a veces y hay que mirar para adelante".

La Sprint que disputo con el compuesto blando trasero y para la carrera larga se correrá con el medio que puede dar una ligera ventaja al español.

"No lo sé, está claro que tanto Enea Bastianini como yo estamos un paso por delante en cuanto a ritmo, pero hay que acabar, eso es clave, por más fuerte que esté si no acabas no sirve de nada", señaló. "Voy a intentar entender más la curva 16 durante el Warm Up, por el resto creo que estoy preparado para luchar por la victoria".

"Enea está muy fuerte, pero ahora mismo mi rival es Pecco y mañana en carrera pensaré lo que es mejor, no sabemos cómo se dará la carrera".

La caída de Martín fue justo delante de Bagnaia, quien aseguraba que mañana firmaba un segundo puesto detrás de Martín. "Sí, yo también firmo ganar, lo que haga él ya no es mi problema", apunto.

El italiano también dijo que al ver cómo Jorge tomaba esa curva pensó: "Si la cierra y la hace así todas las vueltas, me saca cuatro segundos", lo que se puede interpretar como una exageración en la maniobra de Jorge o en las palabras de Pecco.

"Yo interpreto que es muy fácil hablar cuando has ganado y tu rival se ha caído. Espero que mañana se cumpla lo que dice y le gane por cuatro segundos", respondió el aún líder del Mundial.