Acosta: "La moto se me ha hecho un poco camión, por más que frenaba no la paraba"

El piloto de GasGas Tech3-KTM llevaba semanas pidiendo una buena clasificación para poder salir delante en parrilla y engancharse con los de delante, y este sábado logró una primera fila de parrilla espectacular, pero durante la sprint del Gran Premio de Indonesia no pudo progresar y acabó siendo superado en la última vuelta por Franco Morbidelli, que le dejó en la sexta plaza.

"Hemos mejorado bastante en cuanto a sensaciones. Estábamos buscando agarre para poder estar con ellos (las Ducati) al principio, pero esta vez teníamos tanto grip que la frenada era un desastre", introdujo el corredor de KTM.

"Creo que hemos encontrado algo muy positivo, aunque hayamos jodido la sprint, hablando claro, pero tenemos cosas muy buenas para la carrera que viene, ahora solo hay que arreglarlo un poco y mejorar el principio de carrera. He ido lento al principio, cuando se me han ido los de delante, luego he empezado a ir muy rápido y en la última vuelta la he liado yo", en referencia a la perdida de una posición al final.

En una solo maniobra en la misma curva, al principio de la carrera cuando Acosta iba tercero, le pasaron Marco Bezzechi y Marc Márquez... "y casi (Enea) Bastianini. Ha sido un desastre, teníamos tanto agarre que me afectaba en mi punto fuerte, que es frenando, tenía la moto como un camión, que por mucho que frenaba, no la paraba. Creo que hay que coger lo positivo, hemos trabajado mucho de cara a mañana y hemos encontrado ese agarre que tanto habíamos buscado, ahora hace falta saber cómo usarlo", explicó.

"Ese agarre es generico, nos ayuda a hacer bastante mejor paso por curva y acelerar mejor, por lo menos no perder metros acelerando. Pero hoy me ha costado, hay que aprender a usarlo o ponerlo en su sitio".

Entre las cosas destacadas de la jornada, la primera fila de parrilla de salida en la Q2.

"Hoy hemos dado muchos pasos adelante, incluso siendo mala la Sprint, hoy es de los días que incluso siendo sexto puedo estar... iba a decir contento, pero me he cabreado porque la he liado yo en la última vuelta, por eso me ha pasado (Franco) Morbidelli. Pero bueno, día positivo encontrando cosas que necesitábamos de verdad".

Por último, le preguntaron a Acosta cómo veía la pelea por el título.

"Apretada, muy apretada porque, por desgracia, (Jorge) Martín ha cometido errores en momentos importantes. Con el ritmo que tenía hoy hubiera sido una carrera fácil de ganar para él. Pero estas cosas pueden pasar, también creo que mejor que le pase hoy que no mañana", valoró antes de hacer una sugerencia al madrileño.

"Desde mi inexperiencia, viendo los pocos puntos que se pierden haciendo segundo en una sprint, creo que no hubiera sido ningún drama perder hoy dos y mañana recuperar tres. Le ayudará para mañana, saldrá más tranquilo, por ahora sigue siendo líder con siete puntos, seguro que mañana no comete otro error", zanjó el fenómeno.