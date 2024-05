Acosta: "Hay un señor mayor que va muy rápido últimamente"

Para Pedro Acosta todo pasa por hacer una buena clasificación y acabar entre los seis primeros, ya que "si salimos décimos no hay nada que hacer", pero el debutante hizo los deberes este viernes en el Circuit de Barcelona, donde no había pilotado nunca con una MotoGP, pero lo hizo como los ángeles para acabar tercero, solo superado por la Aprilia de Aleix Espargaró y la KTM de su compañero de fábrica Brad Binder, superando con un tiempo de 01.38.665 (a 26 milésimas de la pole del año pasado de Pecco Bagnaia) a todas las Ducati. Y todo ello siendo un rookie.

"Trabajo con gente competitiva. Me han puesto alrededor a la gente más competente posible y esto me hace el trabajo más fácil. Ahora los viernes no se me hacen tanta bola, sobre todo la segunda salida, la primera aún me cuesta, de modo que ya sacamos la cabeza por allí", dijo para entender cómo logra ser tan rápido.

Un tercer puesto con el que Acosta no quiere confiarse de cara a la configuración de la parrilla.

"Vamos a empezar mañana a ver cómo se nos da la clasificación, ojalá podamos estar entre las dos primeras filas. Hemos mejorado mucho las salidas este fin de semana con una idea que han traído de Mattighofen. Cada vez me cuestan menos las cosas, y puedo ver la pizarra, por ejemplo. Aún puedo afinar un poco más mi estilo pero las cosas se me hacen más llevaderas y me salen más naturales. Estamos llegando a un nivel óptimo".

"En los últimos años hemos afinado mucho nuestro estilo, pero aún podemos mejorar un poco más. Desde Austria están trayendo un nuevo concepto, una nueva idea para yo mentalizarme de pilotar la moto de una manera diferente. La moto es un poco más estable ahora y solo hay que centrarse en llegar a la curva y frenar".

"El año pasado las KTM sufrieron mucho, pero las cosas han mejorado, han traído cosas para mejorar el problema de las vibraciones".

Tras la carrera de Le Mans, Acosta dijo que había sido una pena la caída porque estaba "para ganar", algo que le trasladaron a este fin de semana.

"Primero, insisto, vamos a ver cómo clasificamos en parrilla. Hay que empezar la clasificación con calma, mucha gente va a apretar fuerte mañana, hoy se ha batido el récord del circuito. Tenemos a un señor mayor que va muy rápido últimamente y Maverick Viñales sacará la cabeza. Ya le he dicho (a Aleix) que vaya tranquilo, que nos va a hacer parecer malos a los demás. Hay poca gente que sea tan competitiva como Aleix, con todo lo que tiene que sacar adelanteNo estamos solo nosotros tres, están las KTM, las Aprilia y alguna Ducati estará ahí", dijo descartando que fueran aquí más vulnerables las motos de Bolonia. "No sé, el año pasado fueron muy rápido y hay que contar con ellos".

Una de las conclusiones del día es que en KTM están trabajando duro para facilitar las cosas al jo en debutante. "Desde Austria traen cosas que hacen la moto más estable, y eso facilita el trabajo. La moto ha mejorado respecto de la temporada pasada", zanjó.