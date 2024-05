Espargaró: “Esta mañana tuve claro haber tomado la decisión correcta”

Aleix Espargaró es, sin duda, uno de los grandes protagonistas del fin de semana en Barcelona, si no el que más. Tras unas semanas de especulación, el piloto español anunció el jueves, antes de que arrancara la acción en pista, su decisión de retirarse como piloto a tiempo completo en MotoGP al término de la presente campaña, en una rueda de prensa muy emotiva en la que estuvo acompañado de su familia y de varios pilotos y amigos.

Pero la decisión no le ha restado velocidad, sino todo lo contrario. Montmeló es un circuito que se adapta muy bien a la Aprilia, por condiciones de bajo agarre, y al de Granollers, como ya demostró con sus victorias de 2023, y este viernes se mostró como la referencia. Dominó la Práctica con un registro de 1:38.562, con el que superó por 77 milésimas el récord de Pecco Bagnaia de 2022, encabezando un Top 3 sin presencia de pilotos de Ducati.

Al término de la jornada, Espargaró que el entrenamiento matinal le costó algo más de lo esperado, y que por consiguiente el récord no estaba en sus planes, un hito que le ha recordado que echará de menos su profesión una vez que acabe todo en Valencia: "Esta mañana me costó adaptarme un poco, y no me esperaba lograr el récord. Después de dar la última vuelta he pensado en cómo lo voy a echar de menos".

Sin embargo, el #41 no se arrepiente de su decisión: "Esta mañana, al despertarme y desayunar, quedé convencido de haber tomado la decisión correcta. Salí a la pista muy contento. Estoy convencido de que estoy en el mejor momento de mi carrera. Voy rápido, me siento competitivo, y los demás van muy rápido. Además, creo estar más fuerte que nunca. Lo único que quiero es soltar una sonrisa en cada vuelta que haga desde ahora y hasta el último giro en Valencia", detalló.

Aunque todos apuntan a la RS-GP como favorita en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Espargaró no ve tanta superioridad en 2024. De hecho, Maverick Viñales acabó décimo, a casi medio segundo. "Hoy me costó un poco más que el año pasado, creo que la diferencia a nuestro favor es menor que entonces", confesó. Por eso, está con los pies en el suelo: "Es solo viernes, queda mucho".

Aleix sí analizó a sus rivales con la Desmosedici, que estuvieron atrás, con Bagnaia cuarto, Jorge Martín sexto y hasta Marc Márquez duodécimo, fuera de la Q2: "Aquí, la Ducati no puede trasladar al suelo toda esa potencia que tiene la moto".

Por último, y hablando de los de Borgo Panigale, el veterano piloto volvió a echar un capote a su amigo, Martín, aún a expensas de la decisión de la casa sobre su posible futuro en el equipo oficial: "Si Martín no ficha por el equipo oficial de Ducati, creo que será completamente injusto. Se merece ser campeón con la moto de sus sueños", remachó.