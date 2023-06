Martín repite en Assen su problema con el airbag de Sachsenring

Jorge Martín sigue enchufado. Después de ganar la carrera al sprint y la principal hace menos de una semana en el Gran Premio de Alemania, el piloto español volvió a demostrar fortaleza este viernes para arrancar el fin de semana en Assen, donde buscará seguir acercándose al líder del Mundial de MotoGP, Pecco Bagnaia.

El piloto del Pramac Racing finalizó segundo de la combinada de tiempos, con un crono de 1:32.193 que le dejó a apenas 130 milésimas de Marco Bezzecchi, que lideró las dos sesiones de entrenamientos libres.

Al término de ambas sesiones, el madrileño se mostró contento porque siente que puede repetir un gran resultado en la Catedral, y después de ir mejorando sensaciones por la tarde en comparación a la mañana.

"Estoy contento. Por la mañana, me sentí muy bien con la parte delantera de la moto. Sufrí un poco en las curvas rápidas, pero hicimos algunos cambios y mejoré bastante de cara a por la tarde. Me siento confiado, creo que Marco Bezzecchi tiene algo más ahora mismo. No mucho, pero estamos cerrando la diferencia. Esperemos que podamos luchar con él mañana", dijo el de San Sebastián de los Reyes a varios medios, incluido Motorsport.com.

"Por la mañana vi que teníamos tanta potencia que derrapábamos bastante. Ese es un síntoma de que el agarre no es muy bueno. Y por la tarde me sentí mejor, así que creo que la pista se estaba limpiando. Seremos cada vez más rápidos", continuó.

Además, Martín explicó una de las anécdotas de la jornada. Y es que al #88, durante la P2, se le activó el airbag de forma inesperada tras un pequeño susto con su Ducati. El español comentó en DAZN que es el mismo problema que sufrió hace una semana en Sachsenring. Muchos interpretaron otra cosa, pero comentó que eso fue lo que le hizo perder su distancia en plena pelea con Pecco Bagnaia.

"Sí, se me ha saltado. Ya no lo puedo esconder. Y nada, tienen que mirarlo porque ya me pasó en Sachsenring, en la última carrera, y me ha pasado hoy en entrenos. Espero que no me pase porque pierdes bastante tiempo", comentó. "Dije que no podía decir nada, pero ahora ya que se ha visto... Decían que me había meado, pero no, no, me pasó esto y perdí toda la ventaja que llevaba. Espero que no me pase más", dijo entre risas para finalizar.

