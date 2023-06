Quartararo: "Ha sido un viernes doloroso, pero bueno"

El piloto francés de Yamaha protagonizó el sexto mejor tiempo del arranque del Gran Premio de los Países Bajos, a apenas 3 décimas de la referencia dejada por Marco Bezzecchi, un crono que le abre las puertas de la clasificación Q2 para este sábado.

Fabio Quartararo se fracturó un dedo del pie el lunes mientras entrenaba corriendo por Amsterdam, pero tras pasar dos revisiones médicas en el circuito pudo tomar parte en las dos sesiones de entrenamientos.

"Fue un viernes doloroso, pero bueno", resumió el de Niza. "Es un circuito que me gusta mucho. El nivel de agarre no era muy alto, especialmente con el neumático medio. Espero que mañana podamos hacer algo bueno. Los viernes estamos bien, pero los sábados los demás progresan mucho, así que espero que al menos podamos hacer un pequeño paso adelante".

A Quartararo le cuesta caminar y se le ha visto hacer movimientos con el tobillo mientras estaba sobre la moto en la primera sesión libre, fruto de las molestias.

"Esta mañana he rodado sin analgésicos. Esta tarde he decidido tomar algunos. El problema es el dolor, pero también que se me mueve la pierna cuando giro a la izquierda, y eso hace que se mueva todo. Cuando cambio de dirección, fuerzo mucho más los brazos, así que están un poco cansados. Yo diría que hay que sobrevivir".

Quartararo ha vuelto a rodar con los elementos aerodinámicos en el colín de su Yamaha, ya vistos durante los tests de pretemporada y luego en Sachsenring la semana pasada, pero no parece muy convencido de su eficacia: "No he notado mucho. Fui rápido. Vamos a mantenerlos para que la moto parezca un poco más renovada", dijo medio en broma.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, con las alas en el colín de su moto Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Es la misma moto que antes, así que no puedo estar realmente satisfecho", se lamenta. "En esta pista siempre hemos sido súper rápidos, así que espero que mañana podamos hacerlo lo mejor posible. Si podemos clasificarnos en las dos primeras filas, será bueno", valoró.

"La estrategia es siempre la misma: estar al límite. En Sachsenring, con los parches de humedad, no encontramos agarre ni buenas sensaciones. Parece que estará seco aquí y podré atacar al máximo", cerró el chico de la Costa Azul.

Las mejores fotos del viernes de Assen:

