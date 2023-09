Martín: "Me da igual quién venga a Pramac; Márquez hará lo que sea mejor para él"

Jorge Martín llega al GP de Catalunya como segundo de la general del Mundial, pero a una distancia considerable ya que el italiano de Ducati cuenta con un colchón de 62 puntos, mientras que el tercer clasificado, el recién renovado Marco Bezzecchi, que es tercero, tiene a solo seis puntos al español con quien, es más que posible, se dispute el subcampeonato este año.

El español de Pramac aseguró en la previa del Gran Premio de Catalunya que no va a mirar por el retrovisor, pese al empuje del discípulo de Valentino Rossi, y que están focalizado en sí mismo.

"Lo que me importa es pelear por la victoria otra vez, no me puedo parar a pensar en los demás, el objetivo es ganar otra vez el domingo", dijo.

Durante la rueda de prensa, Martín admitió que lo que antes "era mi punto fuerte, se está convirtiendo ahora en mi punto débil", en referencia a la 'vuelta seca' y a que no logra la pole desde Valencia el año pasado, estando solo dos veces este curso en primera fila, la última en Jerez.

"No me quiero obsesionar mucho con este tema, sé que lo puedo volver a hacer otra vez. Ha sido un tema más de banderas amarillas, una caída en Assen, en Austria pisé el verde, me falta esa última décima para la pole, si no fuera por eso estaría siempre en primera fila. Intentaremos este fin de semana cuadrarlo todo y encontrar la solución".

En cambio, saliendo desde tan atrás en parrilla, en lo que sí ha mejorado Martín este año es en las remontadas.

"Era un punto débil mio, el año pasado cuando tenía que hacer adelantamientos sufría mucho, pero este año hemos mejorado y estoy seguro que cuando los otros pilotos ven en la pizarra que llevan detrás al 89 empiezan a temblar".

Aunque todo apuntaba a que Bezzecchi se iba a convertir el próximo año en compañero de Martín, finalmente el italiano ha tomado la decisión de seguir en Mooney VR46.

"Me ha sorprendido mucho, renunciar a una moto de fábrica por una anterior creo que no tiene mucho sentido. Pero si él valora más el lado humano que la maquinaria, lo respeto. Pero bueno, nunca se sabe, el año pasado yo llevaba la moto último modelo y fui el que pringó, así que ya veremos que pasa".

Parece que a Bezzecchi le han convencido con la promesa de que, en dos años, llegará al equipo oficial, la misma promesa que le hiberno a Martín y que no cumplieron.

"Creo que le ha convencido más Valentino Rossi que Ducati, creo que ha firmado con VR46, no con la fábrica, así que creo que le han convencido desde su equipo".

Todo apunta ahora a que será Morbidelli el compañero de Martín, un piloto que no está en su mejor momento, lejos de ser "el más fuerte de la parrilla", como pedía Jorge en Austria.

"No tengo ni idea de quién vendrá, a mi me da igual quien venga, al final la situación será parecida y tengo que centrarme en mirar quién es el mejor de Ducati y compararme con él".

La opción de Marc Márquez en Pramac (descartada) también ha sonado, y le preguntaron a Jorge si le gustaría.

"Me da igual, yo miro por mi y sé que tengo una moto competitiva, por eso estoy en Ducati, si no me iría a otra fábrica. Márquez hará lo que sea mejor para él", zanjó el madrileño.