Mir: "Si ahora me fuera de Honda, sentiría que estoy fracasando"

Mir: "Venir a las carreras no es un suplicio, lo que desanima es que la moto no cambia"

MotoGP GP de Austria

Mir: "Venir a las carreras no es un suplicio, lo que desanima es que la moto no cambia" Mir: "Venir a las carreras no es un suplicio, lo que desanima es que la moto no cambia"