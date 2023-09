Marco Bezzecchi ha sido sin duda uno de los grandes protagonistas de la semana previa al Gran Premio de Catalunya, que ha comenzado ya con la rueda de prensa oficial. El piloto italiano hizo pública su decisión de renovar con el equipo de su mentor, el Mooney VR46, contando con que tendrá una moto antigua, la GP23 del equipo oficial para esta temporada, en lugar de la GP24 a la que podría haber optado en el Pramac Racing.

Este jueves, el transalpino, tercer clasificado del Mundial de MotoGP, explicó qué le ha llevado a tomar esta decisión, en la que han influido tanto el aspecto humano en un equipo que conoce tan bien como el del nueve veces campeón del mundo, como la propia figura de Valentino Rossi, que ha peleado para que se mantenga con ellos en 2024.

"No ha sido una decisión fácil, sin duda", ha comentado. "Ya sabes que cuando tienes la oportunidad de tener una moto de fábrica siempre es una propuesta muy interesante, pero para ser honestos, desde mi punto de vista, el lado humano del equipo era muy importante para mí. He forjado una gran relación con ellos durante muchos años, y eso es algo muy importante, que me permite rendir".

"No estaba seguro de si sería capaz de forjar una relación tan fuerte con otro equipo, y en poco tiempo, porque ahora en MotoGP se espera que rindas súper rápido. Ver a Valentino Rossi tan interesado en que me quedara y motivándome la verdad es que fue muy importante. Vale es Vale, él lleva creyendo en mí muchos años. Sin él probablemente no estaría donde estoy", siguió, alabando al de Tavullia.

Después, el de Rimini restó algo de importancia a no contar con una moto nueva la próxima campaña: "Ducati nos brinda todos los apoyos posibles. A lo mejor no tendremos la moto más nueva, pero su apoyo es increíble. Siempre tratan de ayudarnos, de darnos consejos y de estar con nosotros hasta el minuto antes de la carrera para tratar de dar el máximo rendimiento. Al final, no voy a echar ningún tipo de apoyo".

Y además, Bezzecchi también fue preguntado sobre la duración del nuevo contrato. El #72 reconoció que es solo para 2024, algo que tiene una razón de ser, la de pensar en grande: "Cuando estuve hablando con Valentino y con Uccio sobre el contrato tenía la posibilidad de hacer un contrato de dos años, pero yo decidí optar por un contrato de una única temporada, porque en 2024 se van a ofertar bastantes plazas vacantes en equipos de fábrica. El objetivo de cualquier piloto de MotoGP es llegar a eso, entonces lo dejamos marcado en un año".

De cara a qué espera en este fin de semana, el joven de 24 años espera hacerlo bien, aunque la última carrera en Montmeló no acabó como él quisiera: "Quiero ser competitivo aquí, es un circuito que me gusta, pero en 2022 me caí. Fui bastante competitivo pero cometí un error. Así que este año espero poder seguir en esta línea que he venido teniendo en las últimas carreras. Espero disfrutar sobre la moto".

Y por último, Bezzecchi analizó dónde está la diferencia entre él y Pecco Bagnaia, a pesar de que ambos llevan una moto de Borgo Panigale: "Hay circuitos en los que Pecco marca la diferencia en todas las curvas, otros en los que la marca en una. Pero básicamente podemos decir que es capaz de maximizar el pilotaje de la moto en la frenada, antes de la curva", finalizó.