Martín: "Márquez parece el más rápido, por ahora no estoy en condiciones de pelear con él"

El de Gresini lideró la primera jornada del Gran Premio de Aragón con mucha claridad sobre sus rivales, sin embargo Jorge Martín, segundo de la general del Mundial de MotoGP, que marcó el cuarto mejor tiempo del día, a casi seis décima de Marc Márquez, se mostró tranquilo y confiado en que podrá mejorar sus prestaciones este sábado en Motorland.

"Ha sido un día extraño a pesar de las condiciones. Por la tarde es complicado comparar por las gomas", dijo en referencia al uso que cada uno hizo de los compuesto disponibles, tres diferentes tanto detrás como delante.

Pese a ello y pese al nuevo asfalto, que algunos consideraron muy intrusivo para los pilotos, Márquez dominó claramente la jornada.

"Marc parece el más rápido, por ahora no estoy en condiciones de pelear con él", admitió Martín.

"En este circuito siempre ha sido muy rápido, ha ganado muchas veces. Marc tumba mucho, más que el resto de las Ducati, y eso significa que está arriesgando. Me saca tres décimas en las curvas 8 y 9, pero eso es mejor que perder en todos lados", valoró el de Pramac.

"Está cómodo desde el principio y está rodando muy rápido", añadió.

Martín, que a una vuelta seca es, ahora mismo el mejor de la parrilla, encontró problemas con el agarre extra.

"Tenemos mucho agarre detrás, demasiado, porque eso hace que se me cierre de delante", dijo, sin querer poner pegas por el reasfaltado del circuito.

"Han hecho un buen trabajo, pero hay curvas como la 3, en la que parece imposible caerse y otras, como la nueve, en las que entras con cautela y no las tienes todas contigo", explicó.

Cuando le señalaron que algunos pilotos apuntaron al nuevo asfalto como un problema, admitió que "la pista estaba critica y al límite, pero yo también he ido al límite. Con el nuevo asfalto está peculiar, pero en el time attack he ido a darlo todo. Siento que tengo demasiado agarre atrás y no puedo aprovechar el segundo intento al máximo, se me cierra la dirección y no puedo exprimir ese extragrip trasero. Pero para mañana espero poder encontrar algo, que empuje menos y que pueda ir un poco más rápido", valoró.

Cuando le pidieron que señalara dónde perdían más las Ducati GP24 con la 23 de Márquez, señaló el momento de afrontar las curvas.

"En frenada estoy bien, pero entrando en curva Pecco Baganai y yo estamos un poco por detrás de Márquez", zanjó el de San Sebastián de los Reyes.