Bagnaia: "Márquez está marcando la diferencia; pero podemos cerrar la brecha"

Viernes con altibajos para Pecco Bagnaia en MotorLand. El líder del Mundial, acostumbrado ya a vivir jornadas de arranque más placenteras en los grandes premios, sin tener que trabajar en exceso para encontrar el camino y estar en posición de luchar por la victoria, ha tenido que ponerse el mono de trabajo de nuevo en el Gran Premio de Aragón.

Y es que sorprendió ver al vigente campeón del mundo tan atrás en los Libres 1 de la mañana, penúltimo (en 21ª posición) con un crono de 1:50.216, a casi dos segundos de Marc Márquez y superando únicamente a Aleix Espargaró. Afortunadamente para él, todo quedó en el susto y las cosas fueron mejor en la Práctica: sexto con un 1:46.591, aunque aún a 8 décimas del #93.

Tras los ensayos libres, Bagnaia se refirió de primeras a lo que ocurrió en esa FP1. El turinés confirmó que lo ocurrido no fue por un problema de la Desmosedici GP24 y que mantuvo la calma porque sabía los motivos, aunque no los especificó. Sin embargo, sí que lamentó haber perdido un valioso tiempo en una pista como MotorLand, que ha sido reasfaltada y que en consecuencia ha ofrecido unas condiciones de agarre complejas.

"Esta mañana no estaba preocupado, porque estaba claro lo que no funcionaba", empezó diciendo el de Ducati. "No era algo de la moto, y ha sido una pena, porque hemos perdido completamente una sesión en una pista con un asfalto nuevo, donde necesitas entender la forma de trabajar. Es una pena. Hemos tenido que hacer por la tarde todo el trabajo previsto para esta mañana".

"Hemos tenido la suerte de que en la última salida antes del 'time attack' hemos entendido la forma de cómo seguir. Y hemos mejorado mucho, porque he bajado 7 décimas el tiempo con lo nuevo, y me ha ayudado mucho. Ahora mismo, sabemos que camino seguir para mañana, y luego a ver si podemos recortar un poco la diferencia. Pero ya en el segundo 'time attack', con el segundo neumático y sin la bandera amarilla, estuve muy cerca de los tres primeros. Así que, teniendo en cuenta el día, estoy contento", siguió, destacando positivamente que tanto él como su equipo saben cómo seguir creciendo en Aragón.

Posteriormente, el piamontés volvió a hacer hincapié en que el increíble nivel de Márquez en Aragón y los problemas hoy de las motos de fábrica (Enea Bastianini incluso tendrá que pasar por la Q1) vienen más por el propio Marc que por diferencias técnicas entre la moto de este año y la de la pasada campaña: "Para mí, la diferencia que todo el mundo está señalando entre la GP23 y la GP24 no existe. Las motos son muy similares, y siguen siéndolo. Aquí, en este momento, es más que Márquez quien está marcando la diferencia".

Sin embargo, que el de Cervera parezca intratable en estos momentos no achanta a Bagnaia, que confía en estar más cerca este sábado al contestar a la pregunta de qué necesita para estar más cerca: "Sinceramente, [necesitamos] lo mismo que hemos hecho hoy [en la Práctica]. Si podemos hacerlo mañana, será suficiente para estar cerca. Por supuesto, Marc ahora mismo es bastante fuerte. Está marcando la diferencia en los sectores 2 y 4. Estamos cerrando la brecha, porque en los parciales 1 y 3 somos muy fuertes, pero nos falta esto, y para mañana tenemos que dar otro paso. Por el momento es el hombre a batir, absolutamente, a una vuelta y en ritmo de carrera, pero creo que podemos cerrar la brecha", finalizó.