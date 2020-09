Honda anunció el pasado fin de semana que Marc Márquez estará de dos a tres meses más de baja, lo que sitúa su posible regreso a las pistas en la parte final de la presente temporada en el más optimista de los casos, perdiéndose todo el curso 2020 si, finalmente, se cumple la previsión menos favorable.

“Me gustaría poder hacer, al menos, alguna carrera este año para preparar el 2021 y volver al ataque”, dijo el corredor de Honda en una entrevista emitida el domingo, poco antes de iniciarse la carrera del GP de Estiria, en la plataforma DAZN.

En la conversación, Marc tocó diversos temas, sobre todo referentes a su lesión y al hecho de verse obligado a pasar una segunda vez por el quirófano. Pero también abordó el ámbito deportivo.

“Echo de menos MotoGP y las carreras, pero sobre todo echo de menos a mi equipo, ya no solo por estar en pista, también por verlos, estar con ellos, hacer unas risas. Está claro que ellos también me dice que necesitan la tensión, la adrenalina, la concentración, porque quieras que no cuando hay un sentimiento de equipo, la concentración es mucho mayor. Pero ya saben que cuando vuelva será para ir rápido, como hemos hecho hasta ahora, y para volver a arriesgar, que es algo que está en nuestro ADN”, explicó el piloto de Cervera.

Márquez se cayó en la primera carrera del curso, en Jerez, y desde entonces se ha perdido cuatro grandes premios, sin que Honda haya estrenado, esta temporada, su casillero de podios.

“Todo el mundo dice que la 'Honda está hecha para Marc’, pero todos los pilotos de Honda probamos las mismas piezas y todos damos el mismo comentario, y yo soy el primero al que le gustaría tener una moto mucho más versátil, para diferentes estilos de pilotaje, y un poquito más fácil. Pero Honda es Honda y ahora Nakagami la está exprimiendo, sé que está analizando mucho mis datos, como ha hecho siempre, pero ahora está funcionando y a ver si el equipo puede conseguir un podio”, dijo justo antes de una carrera que antes de ser detenida por una bandera roja, tenía al japonés en puestos de podio, posición que no pudo defender en la reanudación.

“Las otras Honda siguen sufriendo, no solo mi hermano, que es consciente de que tiene que dar un pasito adelante, también Crutchlow, que conoce muy bien la moto y le está costando muchísimo”, añadió.

En la memoria de todos los seguidores de MotoGP sigue fresca la imagen de las motos de Zarco y Morbidelli cruzando la pista en la curva tres del Red Bull Ring, donde Viñales y Rossi escaparon de milagro de un accidente dramático.

“Me quedé sin palabras, estábamos viéndolo en el sofá de casa, con amigos, mi abuelo, mi madre y me quedé: ¿pero qué ha pasado?, sucede mil veces y no lo hace ninguna igual, es un punto del que nos llevamos quejando muchos años, y se debe cambiar. Está claro que vale más no pensar en lo que hubiera podido pasar, todos salieron ilesos y eso es lo más importante, pero desgraciadamente es la realidad del motociclismo, vamos a 300 km/h encima de una moto y el riesgo está ahí”.

Marc, uno de los pilotos más activos en las reuniones de la Comisión de Seguridad, cree que existe una solución para hacer más seguro el Red Bull Ring.

“Hay que cambiar la curva 2, la 3 e incluso desde la 1, en ese punto también ha habido caídas muy peligrosas, quizá hay que cambiar todo desde la primera curva para evitar esos accidentes en los que los pilotos se quedan en medio de la pista, como vimos en la carrera de Moto2, o en entrenamientos. Pero es evidente que no es fácil cambiar a bote pronto un circuito”.

La entrevista se desarrolló antes de la victoria de Miguel Oliveira, un resultado que sigue la tónica de una temporada atípica, imprevisible y sorprendente en MotoGP.

“Lo que más me está sorprendiendo este año es la igualdad, la victoria de Binder también muchísimo, no solo por la forma en que la logró, si no por como pilotaba en ese gran premio (Brno), lo hizo muy bien, iba un punto por encima de todos los demás. También destacaría la gran igualdad de marcas, KTM ya ha llegado y creo que van a seguir yendo rápidos. Esto es bonito para el campeonato, con esta igualdad aún dan más ganas de volver a estar ahí para correr carreras movidas, que son las que me gustan”.

Desde que debutó en MotoGP, en 2013, Marc nunca se había perdido una carrera, y ahora que tiene que ver a sus rivales por la televisión, ha recibido multitud de muestras y mensajes de apoyo y ánimo, pero uno de ellos es el que más le ha hecho pensar.

“Paseando los perros, una señora de Cervera me paró por la calle y me hizo una reflexión, y tiene razón. ‘Niño, estás en un deporte de riesgo, llevas ocho años en MotoGP sin saltarte ni una carrera, y tú no eres de los que arriesga poco, precisamente, lo que te ha dado muchos campeonatos. En un deporte de riesgo hay un año que pringas, un año en el que te toca’, me dijo. Pues bueno, este ha sido el año, se tiene que aceptar y ahora a recuperarse y a ver si puedo llegar a final de temporada, me gustaría poder hacer, al menos, alguna carrera para preparar el 2021 y volver al ataque”.

Con el Mundial virtualmente perdido, Marc se va a concentrar en la plena recuperación y no piensa precipitar su regreso.

“Voy a volver lo antes posible, pero cuando esté bien. Espero perder un año, pero que vengan muchos más por delante”, zanjó el segarrenc.