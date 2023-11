Márquez: "Veo bien el castigo a Aleix, pero no que dejen sin sanción a Bezzecchi"

Marc Márquez logró pasar el viernes directamente a la Q2, se clasificó 7º en parrilla y llegó a circular cuarto en carrera, siempre a rueda de Pecco Bagnaia. Sin embargo, una ligera salida de pista le cortó del grupo de cabeza y comprometió su carrera.

"Me vi involucrado en un incidente de carrera en el que me salí de la pista y perdí muchas posiciones. Al final, intentando adelantar y recuperar posiciones cometí otro error que condicionó el resultado. Pero creo que sin esos errores lo hubiéramos podido hacer mucho mejor", resumió el de Honda al final de la sprint.

Una carrera en la que los dos pilotos de su próximo equipo, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio y su hermano Alex Márquez, acabaron segundo y cuarto.

"La moto va bien, está y lo dije en su día. Faltará que yo sepa entenderla, sepa sacarle el jugo y ese nivel que he demostrado en el pasado y ver si también lo tengo en el presente. Y ya está, no hay secreto: en este proyecto he ido a buscar la moto, nada más", se mostró honesto.

De la carrera, Márquez destacó la victoria y la actitud del aspirante al título, Jorge Martín.

"Ha mostrado su mentalidad killer, es lo único que le queda y es lo que tienes que hacer. Cuando vas primero puedes dudar, pero cuando vas detrás solo te queda la opción de ganar o caer, ha tirado para adelante y le ha salido muy bien".

"Sinceramente pensé que no iba a recortar en esta carrera, Pecco empezó muy bien el fin de semana y salía por delante de él a una vuelta. Pero Martín ha hecho un gran carrera, ha salido mal, ha remontado y ha pasado, y eso es otro nivel".

De hecho, Marc sabe bien cómo iba Bagnaia, ya que tanto el viernes como el sábado en la qualy se pegó literalmente a la goma trasera del italiano, tanto que en algunos momentos parecía que iba a chocar.

"Si conduces una Honda lo entenderás. Con esta moto, la única manera de que se note coger una rueda o que cambien el carácter es ir muy pegado, eso cambia la aerodinámica, en las curvas rápidas se nota mucho. Joan Mir nunca había cogido rueda y ahora lo está haciendo, luego hay que conseguirlo, porque no es fácil ir tan pegado. A mi me lo han hecho en el pasado y ojalá me lo hagan en el futuro, será una buena señal. Pero cuando vas delante llevar a alguien pegado no te molesta", asegura.

Por último, el corredor español quiso hacer hincapié en el criterio de las sanciones del panel de comisarios, recordando el incidente del viernes entre Pol Espargaró y Marco Bezzecchi, que tras la sesión estuvo golpeando reiteradamente hasta seis veces con su neumático delantero el trasero de la GasGas, algo que dirección de carrera no tuvo en consideración.

Sí sancionaron con dureza a Aleix Espargaró, con seis posiciones en parrilla y 10.000 euros de multa por dar un manotazo a Franco Morbidelli.

"Hay muchas carreras durante la temporada, y cuantas más carreras más ocasiones como las que vimos suceden. Obviamente no son las mejores para el campeonato y estoy de acuerdo con la sanción a Aleix", concedió Marc, antes de formular una reflexión:

"¿No fue penalizado ayer Bezzecchi? Esto no lo entiendo. Una vez es una cosa, ¡pero seis! ¿Hoy 10 mil euros de multa y 6 posiciones en parrilla y ayer nada? No es justo. Pero al final estas cosas para el campeonato son buenas, si no estás involucrado. Porque esto crea que se hable de ello en las redes sociales. También es verdad que no es bueno para la imagen del deporte y hay que tener cuidado", zanja el chico de Cervera.