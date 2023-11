Marini: "Ha sido muy difícil acabar esta carrera"

Luca Marini no pudo empezar de mejor manera este sábado en Losail, con una fantástica pole para reafirmarse en un momento clave para él, en el que todo apunta a que será el sustituto de Marc Márquez en el Repsol Honda. Sus buenos entrenos hacían presagiar que estaría delante en la prueba corta de Qatar, y así lo fue.

El piloto italiano cerró la carrera con una muy buena tercera posición en términos plenamente resultadistas, aunque no todo fue tan positivo. Y es que acusó un bajón del neumático trasero desde el principio de la prueba, algo que también le pasó a Pecco Bagnaia, que finalizó quinto. Así, el #10 no pudo defender su posición de privilegio y se vio superado por Jorge Martín y por Fabio Di Giannantonio.

Precisamente sobre ambos, en su planteamiento previo de la carrera Marini sí se esperaba la presencia de Di Giannantonio en base a su ritmo, aunque no así de 'Martinator', después de los problemas que había tenido el español en los entrenamientos libres. El transalpino lo destacó, así como que fue "muy difícil" terminar la carrera por la goma trasera.

"Es un resultado bueno para mí", empezó diciendo. Antes de empezar la carrera sabía que mi ritmo no era tan bueno como el de Di Giannantonio, especialmente. No me esperaba a Jorge, porque en los libres no había sido así de rápido. Pero ha hecho una gran carrera. No me esperaba sufrir tanto con el neumático trasero, porque después de cuatro vueltas estaba terminado".

"He empezado a deslizar en cada curva, en la entrada y en la salida. Ha sido muy difícil acabar esta carrera, pero creo que todos han tenido problemas, además de los dos primeros", siguió posteriormente.

Sin embargo, Marini sí acabó satisfecho con el compuesto delantero blando: "El neumático blando me ha respondido muy bien. Para mí fue la elección más segura, porque con esta temperatura, con un poquito de frío y mucha humedad, es difícil poner la temperatura correcta en el lado izquierdo del neumático".

"Quería estar seguro de salir primero y con aire fresco, sin rebufo, y estando tranquilo con el blando. Veremos mañana, con más vueltas no será fácil, pero hemos hecho un buen papel hoy", siguió después para finalizar.