Bagnaia: "Lo que me cabrea es que, de nuevo, las sensaciones con la goma cambiaron"

La posición del italiano, combinada con la victoria de Jorge Martín, deja la diferencia que les separa a ambos en la pelea por el título reducida a solo tiene puntos a favor del actual campeón; exactamente la mitad de la que había cuando llegaron a Doha.

Como ocurrió la semana pasada, en Malasia, el español se hace grande los sábados y su rival contrataca los domingos, la jornada en que se ponen más puntos en juego. Con solo un gran premio y medio por delante, ambos tienen claro que poco pueden contemporizar, circunstancia que, en parte, explicaría el enfado de Pecco Bagnaia al sentirse mermado por el rendimiento de una goma trasera que no funcionó como esperaba.

"Desde la primera vuelta tuve problemas con la goma trasera. Lo intenté todo para no perder demasiados puntos, pero al final terminé el quinto y Jorge, ganó", lamentó el piloto del equipo oficial de Ducati, que se tuvo que morder la lengua para no lanzar un ataque todavía más deliberado hacia Michelin, el suministrador de compuestos del certamen.

"Lo que me cabrea es que, una vez más, hacemos un fin de semana en el que trabajamos muy bien, somos rápidos y afrontamos con la carrera con opciones de ganar, y luego me encuentro con unas sensaciones completamente distintas a las normales", insinuó el turinés, que cruza los dedos para que "eso tan extraño" que le sucedió a él este sábado, no se repita ni en la prueba larga de este domingo, ni tampoco en Valencia, donde se coronará al nuevo campeón.

"El potencial para ganar estaba allí y terminamos quintos. Hay que esperar a encontrar condiciones normales, no como hoy, y esperar a poder ganar. El ritmo lo tenemos", ahondó el #01, que lejos de quejarse por el ímpetu demostrado por su rival directo, vino a decir que será él quien aumentará la intensidad. Tanto en la arrancada como en el adelantamiento que llevó a cabo el de Pramac, en la segunda vuelta, ambos se tocaron en una maniobra completamente legal, pero bastante al límite por parte del madrileño. "La manera de pilotar de Jorge es muy agresiva y física. Hay pilotos que lo prefieren así. Me gusta", remachó Bagnaia.