Márquez ve posible ganar "al menos un título más" en MotoGP

Después de una entrevista al estilo habitual, llegó el turno de preguntas rápidas y respuestas instantáneas, y a Marc Márquez le preguntaron cuántos mundiales más iba a ganar. Fue en DAZN, con Izaskun Ruiz, y respondió: "Vamos a por el siguiente, uno". Cuando la periodista le preguntó si solo uno, o mínimo uno más, replicó: "Mínimo uno".

En la primera parte de la entrevista (que puedes ver sin necesidad de suscripción), le preguntaron si se veía luchando por el título este año, pero admitió que no es una situación real tal y como está yendo el campeonato y cómo están sus rivales.

"Arg... me lo dice la gente, yo he estado cerca, pero tienes que ver la realidad. Y la realidad es que ¿cómo voy a estar en la pelea por el mundial? si vengo salvando los domingos como puedo, que si salidas, que si esto, que si lo otro, tercero... pero siempre hay dos pilotos constantemente más rápidos que nosotros que están quedando por delante. Entonces... ¿pelea por el mundial? Tienen que pasar muchas cosas, pero no me veo. Me veo, y es el objetivo, quedando entre los tres primeros, pero no será fácil aguantar a Bastianini".

Actualmente ocupa esa tercera plaza, 11 puntos por delante de Enea Bastianini, a 56 puntos de Pecco Bagnaia, líder.

Anete la pregunta de si en algún momento sí se había visto peleando por ser campeón este año, dijo: "Hay momentos... cuando haces Jerez-Le Mans, te dices que a ver qué pasa en Montmeló-Mugello, pero Motmeló otra vez te ves lejos. En Mugello estuve más cerca de lo que me esperaba, pero en Montmeló y en Holanda estuve muy lejos".

"Para ganar el mundial, y lo dije a principios de temporada, tienes que ser muy constante en todos los circuitos, no muy rápido en uno y lento en otro, sino el más constante, y si además eres rápido, es lo que marca la diferencia".

La entrevista, emitida este miércoles, fue justo antes del GP de Alemania en Sachsenring, un circuito donde Márquez había ganado en multitud de ocasiones. Sin embargo, y aunque era uno que tenía marcado en rojo en el calendario, el #93, dijo que no era el fin del mundo no ganar (terminó tercero): "Si no gano en Sachenring, habrá un parón de verano, y habrá otra segunda parte de la temporada. Evidentemente al empezar el año te marcas tres o cuatro circuitos donde crees que puedes conseguir mejores resultados".

"Austin era uno de esos circuitos, me caí en carrera, este es otro, pero si no gano, la vida sigue y habrá más oportunidades lo que resta de temporada y habrá más oportunidades para ello. Estoy preparado para 'fracasar', para mí no es un fracaso si no gano, pero estoy preparado para escuchar ese tipo de comentarios. Tengo las cosas muy claras sobre lo que quiero esta temporada".

Y por si te lo preguntas, en el test rápido Márquez dijo que se ve con más personalidad que ego, más agilidad que fuerza, más hambre que sueño durante el día, más picardía que inteligencia, más héroe que villano, que tiene más camisetas que calzoncillos (?) o más corazón que cabeza. Por último, el superpoder que le gustaría tener a Márquez sería "controlar el tiempo", y su manía o rareza, el "orden".