Morbidelli y su toque con Márquez: "Pensaba que no había nadie"

Franco Morbidelli y Marc Márquez dejaron una de las imágenes de la carrera principal del Gran Premio de Alemania de MotoGP. Por un lado, el piloto italiano estaba viviendo su mejor día de la temporada 2024: con cada vez mejores sensaciones tras su lesión invernal, llegó a intentar luchar por el podio en Sachsenring, sacando partido a esa Desmosedici GP24. Y por otro, el español venía en modo remontada: tras un fin de semana plagado de infortunios con lesiones e incidentes en pista que le dejaron 13º en parrilla, venía ganando posiciones para tratar de alcanzar el podio.

Así, superado el ecuador de la carrera, el de Pramac Racing rodaba en cuarta posición, por detrás de Jorge Martín Pecco Bagnaia y Alex Márquez, mientras que el ocho veces campeón del mundo ya era quinto tras superar a rivales poco a poco, perseguido por un Enea Bastianini que amenazaba con darle guerra si replicaba uno de sus grandes finales de carrera.

Fue a nueve vueltas del final, de las 30 programadas para la cita teutona, cuando ambos pilotos se encontraron, en la curva 1 del trazado de Sachsenring. Morbidelli se fue bastante largo en ese punto, lo que aprovechó de forma instantánea Márquez para meterse por el interior y ganarle la posición. Sin embargo, el transalpino trató de volver a la trazada lo más rápido que pudo, y no vio que allí estaba el multicampeón de Gresini Racing, lo que acabó en toque.

Afortunadamente, no hubo que lamentar una caída de ambos pilotos, como pasó entre Márquez y Bagnaia en Portugal en un incidente similar, pero el ilerdense sí que sufrió consecuencias: la cúpula de su Ducati quedó rota, y el airbag de su mono se le hinchó, aunque continuó en carrera como si nada.

Tras la carrera, y ante los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, Morbidelli explicó lo ocurrido, y reconoció que pensaba que no había ningún piloto en el interior de la curva: "¿Marc? No le he visto. Me fui largo, y pensaba que no había nadie, pero en cambio estaba él. Es muy bueno metiéndose al final [en el interior], pero no ha pasado nada, así que ha ido bien", dijo.

Antes del toque, el transalpino tuvo la opción de plantar cara a Martín y a Bagnaia, aunque en esos momentos sintió cierto respeto que le llevó a no atacarles de una manera agresiva: "Lo pensé un poco. Cuando estaba detrás de Pecco y Jorge, tenía un poco de 'miedo'. No demasiado, no es el momento de tener ese tipo de miedo, pero lo tenía. Trabajaré para quitármelo de encima, porque aún queda mucho camino por recorrer en este campeonato. Me pregunté, '¿cuándo les paso?' Intenté ser lo más limpio posible con ambos. No les alcancé, pero cuando me acercaba a esa velocidad me preguntaba, '¿cómo le paso, y dónde?'", reveló.

Pese al incidente, Márquez pudo seguir con su cabalgada hacia delante y finalizó en segunda posición, tras pasar a su hermano y aprovechar la caída de Jorge Martín en el penúltimo giro. Morbidelli, por su parte, protagonizó un espectacular duelo con Bastianini, aunque el #23 se llevó el gato al agua y relegó a 'Franky' a la quinta plaza.