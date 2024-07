Por qué Márquez se sintió como si "hubiera ganado" en Sachsenring

Marc Márquez se sintió como si hubiera "ganado" la carrera larga del Gran Premio de Alemania de MotoGP tras remontar desde la 13ª posición de la parrilla y terminar segundo por detrás de su futuro compañero de equipo, Pecco Bagnaia.

El ocho veces campeón del mundo es considerado el "Rey de Sachsenring" gracias a su racha de imbatibilidad en el trazado alemán entre 2011 y 2021, tanto en la categoría reina como en las inferiores. Pero sus esperanzas de añadir una duodécima victoria a su palmarés en Sajonia se vieron comprometidas cuando se cayó en los entrenos del viernes, rompiéndose un dedo de la mano izquierda y sufriendo una dura contusión costal.

Una combinación de problemas mecánicos y de tráfico en pista, cuando Stefan Bradl le arruinó su última vuelta cronometrada en la Q1, le dejaron 13º en parrilla en una pista en la que es complicado adelantar, lo que llevó a Márquez, el sábado tras la sprint, a calificar al GP de Alemania como el "fin de semana más difícil" de lo que va de temporada 2024.

Sin embargo, el de Cervera fue capaz de protagonizar una increíble remontada en la carrera principal del domingo, situándose entre los 10 primeros en la primera vuelta antes de abrirse paso lentamente a través del pelotón para adjudicarse un podio que se antojaba improbable.

Fue su cuarto podio dominical este año, pero aunque estaba exultante por estar en él junto a su hermano menor, Alex Márquez, no ocultó su frustración por haber tenido un fin de semana plagado de problemas e incidentes en pista. "Me siento como si hubiera ganado la carrera, esta es la verdadera sensación [que tengo]. ¡Ha sido una carrera increíble! No esperaba acabar en el podio", dijo.

"El fin de semana ha terminado muy bien porque hemos persistido, ha sido como en los Sanfermines. Es verdad que nos vamos con buen sabor de boca, pero ha sido un mal fin de semana del que tenemos que aprender. Tuvimos muchos problemas técnicos y cometí un gran error en la curva 11 [la caída] que afectó a todo el fin de semana. Si hubiera podido cuadrarlo, habría podido luchar con Pecco Bagnaia y Jorge Martín", siguió, recordando en estas palabras a sus propias declaraciones del jueves, en su llegada a Alemania.

Márquez tuvo que tomar parte en la sprint utilizando los "analgésicos más fuertes que pudo encontrar", siendo su contusión la principal causa de sus problemas. Pero el piloto de Gresini reveló que pudo pilotar en "modo Márquez" el domingo, tras haber completado con éxito una recuperación total durante la noche del sábado.

"Lo primero y más importante es que hoy [por el domingo] me he levantado y he sentido mejor mi cuerpo. Así que he llegado esta mañana y le he dicho a mi equipo que podía pilotar de forma agresiva, en 'modo Márquez'. Por supuesto, el dedo está roto, pero ni siquiera ayer [suponía un problema]. Las costillas sí estaban muy rígidas. Pero hoy he podido levantarme y ya no lo eran".

Cabe recordar que, en carrera, el #93 sufrió un toque con la Ducati de Franco Morbidelli cuando luchaban por la cuarta plaza en los últimos compases de la carrera, cuando el italiano se cerró en la primera curva del trazado teutón tras abrirse, y Marc tratara de aprovechar el hueco, un incidente que dejó al catalán sin cúpula.

Finalmente pudo adelantar al de Pramac Racing y también a su hermano Alex en la penúltima vuelta para hacerse con la segunda plaza, gracias también a la caída de Jorge Martín. Márquez declaró que el incidente con Morbidelli le impulsó a correr de forma agresiva en los últimos compases de la prueba.

"Empezamos la carrera intentando no estresar demasiado los neumáticos y remontar de una manera lenta. Sin entrar en pánico, porque aquí es súper difícil adelantar. El contacto con Morbidelli fue inesperado, y entonces perdí mucho tiempo. Dos vueltas antes de ese incidente, Franco se fue un poco largo en la curva 1 y ahí frené un poco la moto, pero luego me acerqué. Dos giros después, se fue aún más largo y me dije que era el momento. Pero cerró la trazada y nos tocamos".

"Pero eso también hizo que hiciera 'clic', que se apagara [el interruptor para pilotar de forma conservadora]. Tras eso ya iba a por todas. Y luego, en las últimas vueltas, cuando estaba alcanzando a mi hermano, había muchos interrogantes: '¿qué puedo hacer, atacar, arriesgar? Si pasa algo [entre nosotros], ¿qué pasará?' Los dos estábamos en posiciones de podio en las dos últimas vueltas, y eso lo hizo todo más fácil", finalizó.