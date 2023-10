Márquez: "Sigo creyendo que el Mundial lo ganará Martín, es el más rápido"

Acostumbrado a bregar mil veces en situaciones como las que está viviendo este año por primera vez en su vida Jorge Martín, el ocho veces campeón del mundo considera que el español de Pramac no cometió un error este sábado en la elección del neumático, sino que ha aprendido una lección que le ayudará en el futuro.

Curiosamente, Marc Márquez eligió el mismo compuesto que Martín, el neumático blando trasero, solo ellos dos y Pol Espargaró optaron por esa rueda en una parrilla de 21 pilotos.

"He arriesgado con el neumático, intuía que con el medio podía hacer en torno al décimo puesto en la meta, pero que si arriesgaba un poco quizá, si sonaba la flauta, tenía posibilidades de estar en el grupo delantero", explicó Márquez este sábado al final del día.

"El problema es que Martín también ha escogido el blando, ha roto la carrera y la ha hecho muy, muy rápida. No se podía gestionar neumáticos y los que hemos elegido el blando pensando que sería una carrera en grupo, como el año pasado, no hemos tenido opción", se lamentaba Marc.

"El año pasado corrí con el blando y me salió bien, me dio un podio, pero este año no. Pero ya digo, con la media hubiera acabado máximo en torno al décimo, así que la elección de la goma no ha sido la razón de la mala carrera", valoraba.

Una elección que en el caso de Martín se traduce en un nuevo regalo a Bagnaia, después de los 25 puntos perdidos en Mandalika hace seis días, una situación que el aleja mucho del liderato.

"Sigo creyendo que Jorge ganará el título, es el más rápido", no cambia su pronóstico Marc.

"Lógicamente estará arrepentido, seguramente, de haber elegido ese neumático, porque con el medio ya era el más rápido, y no veo por qué ha elegido el blando. Pero no es un error, es un aprendizaje. Martín, es un piloto muy rápido, pero en situaciones de luchar por un título se ha encontrado pocas veces y estos errores se cometen. No hay que achacárselo como un error, sino como un aprendizaje en su carrera deportiva".

A Marc el neumático le duró media carrera, mucho menos que a Martín, al que solo le sobró una vuelta de las 27.

"Si vas detrás de otras motos el rebufo cambia la aerodinámica y no hay que hacer tanta fuerza ni empujar tanto al neumático, pero si vas delante y bajas a 1.28… ese tiempo no lo hago yo ni en la qualy, y él lo ha hecho con el depósito lleno, y dice que aún tenía más. No sé, miedo me da. Ha ido muy rápido, mis cálculos eran hacer algún 1.29 alto con un ritmo de 1.30, pero cuando he visto que hacía ocho vueltas en 29 bajos, ya sabía que la goma iba a morir en cualquier sitio".

Todos los pilotos Ducati pueden hacer podio, como se ha visto hoy con la victoria de Johann Zarco y el tercer puesto de Fabio Di Giannantonio, en un cajón totalmente dominado por la marca italiana con Pecco Bagnaia segundo, pero llevar la moto al límite es otra cosa.

"Para mi Jorge, Bagnaia y Marco Bezzecchi, en ocasiones, son los tres que dan el paso, cuando ves un grupo de motos con un tiempo muy similar, sabes que están dando el máximo de la moto pero sin exagerar, pero cuando alguno saca cuatro décimas, es ahí donde sabes que el piloto marca la diferencia".

Y primer podio para Diggia con el asiento que Márquez tendrá el próximo año en Gresini.

"Di Giannantonio es un piloto que puntualmente ha ido bien en algunas carreras, hoy ha terminado en el podio, por delante de muchas Ducati. Quizá no tiene la constancia de los otros, pero puntualmente va rápido. Yo no puedo decir si iré rápido con esta moto, primero tengo que subirme a ella y adaptarme y, sobre todo divertirme, a ver si soy capaz de pilotar relajado. Ahora soy capaz de pilotar rápido, pero no lo soy de ir fluido y relajado".

