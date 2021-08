Márquez: "Lo que hay no es suficiente para pelear por el título en 2022"

Finalmente, Márquez se levantó pero solo puedo acabar 15º en el Gran Premio de Austria, aunque dejó la sensación de que había encontrado las sensaciones que llevaba tiempo buscando. Ayudado por una infiltración antes de la carrera, pero sobre todo por la mejora de la moto, el español estuvo luchando por el liderato cuando la pista aún estaba seca.

El #93 buscó colocarse en cabeza cuando apareció la lluvia, pero lo que podría haber jugado a su favor acabó siendo su enemigo y provocó su caída después de cambiar de moto.

"Estoy contento con esta carrera, me he divertido mucho", dijo. "El equipo ha hecho un muy buen trabajo durante estos dos grandes premios, ha trabajado mucho y quería agradecérselo consiguiendo un buen resultado. Desgraciadamente no lo conseguimos".

Sin embargo, con lo visto en la segunda carrera en el Red Bull Ring no es suficiente para pelear por el título en 2022 y así se lo ha hecho saber a Honda.

"Es una buena noticia que haya podido ser rápido y consistente", señaló Márquez. "Pero ya le he dicho a Honda que no es suficiente. Hay que seguir trabajando porque es verdad que estaba ahí, pero corrí muchos riesgos. Si queremos luchar por el campeonato el año que viene, tendremos que ser un poco más rápidos, mejorar algunos puntos. Hemos progresado mucho este fin de semana, pero no lo suficiente. Hemos trabajado mucho para el futuro".

El ocho veces campeón del mundo tampoco se hace ilusiones para lo que resta de temporada, empezando por Silverstone.

"Es cierto que he dicho que me gustó la moto, pero el rendimiento no es lo suficientemente alto. Todavía necesitamos otra mejora. Estoy pilotando bien, estoy aquí, demostramos algo, pero ¿dónde están las otras Honda? Estamos sufriendo durante el fin de semana, durante los entrenamientos, no somos consistentes entre los primeros, estamos décimos o quintos todo el tiempo. Tuve una carrera perfecta, pero necesitamos más y tenemos que seguir trabajando. Estamos trabajando para el futuro".

En Honda ven señales positivas.

"Obviamente, el resultado final no fue bueno, pero si miramos la carrera de Marc, podemos ver que incluso con sus problemas, pudo ir con los mejores pilotos y quedarse con ellos en condiciones de seco”, comentó Alberto Puig, team manager de HRC. "Eso es importante para Marc y también muy importante para Repsol Honda, porque entendemos que está volviendo a su potencial real. Nos vamos de Austria perdiendo parte del potencial de nuestra RC213V, pero trabajamos constantemente para mejorar. Aún no hemos llegado, pero estamos en camino".