Alex Márquez: "Nunca había visto a Marc tan frustrado; pero aquí lo pongo favorito"

Alex Márquez protagonizó una de las maniobras más al límite de la temporada en los primeros compases del Gran Premio de Italia. El de Gresini circulaba con su Ducati sexto, y al llegar a final de recta, en la curva 1, se movió como una anguila para pasar, por milímetros, entre su hermano Marc Márquez y Luca Marini, adelantando, del tirón, a ambos y a Marco Bezzecchi, que también estaba en ese grupo. La acción fue espectacular, pero también afortunada ya que por nada, poquísimo, no se llevó puesto a Marc, con la que se hubiera montado de haber pasado eso.

"Lástima que no entré, hubiera sido el adelantamiento del año", dijo Alex este jueves en la previa del Gran Premio de Alemania.

"Si hubiera tirado a alguien me hubiera ido con las orejitas para abajo, pero como todo salió bien, pues fue un dribling a lo Ronaldinho. No me lo esperaba, pero supe reaccionar bien y tuve la fortuna que se separaron", explicó.

"No fui tan largo ni fue una locura, es el rebufo que te succiona. Cuando tienes dos pilotos delante que van en paralelo, no hay tanto problema, pero cuando se juntan, como hicieron Luca y Marc, ahí hay dos rebufos que tiran de ti, se crea un efecto muy extraño que no puedes parar la moto. Con las alas, ahora si vas solo tienes una resistencia, pero cuando vas con gente cambia, es lo que pasaba con los F1, imagínate con dos ruedas y a estas velocidades", abundaba.

Tras la carrera, Alex dijo que al menos esta vez se cayó luchando por el podio, aunque este jueves admitió estar cabreado por un nuevo error.

"Un poco cabreado, tenía el podio y sabía que si me calmaba un poco aseguraba un cuarto o quinto puesto, pero es lo que hay. Al menos me quedé a gusto porque lo intenté al cien por cien. Si vuelves a casa sabiendo que puedes hacer podio pero que te conformaste con el cuarto, el feeling aún es peor", en referencia a la caída, cuando iba tercero, a nueve vueltas del final.

Tras la exhibición de las Ducati en casa hace una semana, Alemania no parece un circuito tan propicio.

"En Sachsenring las Ducati no tendremos la ventaja de Mugello, que es un circuito donde van muy bien, pero los últimos años han funcionado también en este circuito, estuvieron cerca de ganar. Creo que nos puede ir bien, es un circuito que yo odiaba pero que en 2019 me empezó a gustar", en referencia a su podio aquí.

Si a alguien le gusta Sahsenring, sin duda, es a Marc Márquez, ganador en once ocasiones de esta carrera, incluso después de su grave lesión (2021), siempre atento a ayudar a Alex.

"Este año no me ha contado nada, no (risas), pero como ya me lo había contado antes, lo recuerdo, pero una cosa es que te expliquen los secretos y otra aplicarlos".

Un Márquez que tiene que pelearse tanto con la Honda hasta el punto de que no se le sitúa claramente como favorito para ganar en 'su' circuito.

"Si, por supuesto, aquí sigue siendo el favorito", dice en cambio Alex. "Le vi en Mugello el domingo como pilotaba y sé que aquí va a ir muy rápido, no tengo dudas".

Pese a ir rápido, Marc acabó la carrera de Mugello en la sexta vuelta y, posiblemente, por primera vez se le vio haciendo evidente su enfado en la grava, con la moto en el suelo.

"Más que enfadado diría frustrado, nunca le vi tan frustrado. No sé por qué pero cuando lo intentas tantas veces y vas por encima de las posibilidades de la moto es cuando te frustras. Sabes que puedes, pero no tienes la moto para hacerlo", zanja el de Gresini.