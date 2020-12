A principios de junio Motorsport.com destapó el fichaje de Pol Espargaró por Honda para la próxima temporada, cuando el curso 2020 aún no había ni empezado, una noticia que se confirmó a mediados de julio pero que, tal y como reconoció el piloto de Granollers en el último podcast ‘Por orejas’, se venía gestando desde 2019.

Con el cambio de equipo ya firmado, llegó la explosiva temporada de KTM, el salto de calidad de la moto naranja en el Mundial de MotoGP fue espectacular, ganando tres carreras (solo Yamaha ganó más) y sumando los pilotos de la marca austríaca un total de ocho podios, contra, por ejemplo, los dos de Honda.

Sobre el papel, Pol llegará a Honda para ser el compañero de equipo de Marc Márquez, el ocho veces campeón del mundo, que sigue recuperándose de una grave lesión.

“Tengo ganas de que Pol pruebe la Honda, porque ha hecho grandes carreras con la KTM este año, así que con la Honda, que es una moto ganadora, tiene que estar en el podio regularmente, así veremos también el nivel entre KTM y Honda”, dijo Márquez en una entrevista concedida a la plataforma DAZN.

En un año en el que Honda se ha visto absolutamente condicionada por la lesión de Marc, que ahora mismo no tiene una fecha aproximada para reaparecer, el de Cervera cree que la incorporación de Espargaró puede dar estabilidad.

“La llegada de Pol a Honda creo que es buena. Honda buscaba subir a esta moto un piloto que asegure estar regularmente entre los seis o siete primeros, que pelee por podios y, por qué no, por títulos, que es lo que uno viene a hacer a HRC. Será interesante”, considera el #93.

Márquez, sin embargo, se pregunta si viendo el nivel adquirido por KTM esta temporada, le han podido entrar dudas al que será su nuevo compañero.

“Creo que es un paso bueno para Honda; para Pol ya no lo sé. No le he preguntado si se arrepiente (risas), porque viendo cómo va la KTM, imagino que debe pensar: ¿porqué no me he quedado? Aunque creo que no se arrepentirá”.

Una pregunta que, precisamente, se le planteó a Pol en el podcast de MotoGP ‘Por Orejas’, de Motorsport.com, en el que Espargaró responde detalladamente a tal cuestión y que puedes escuchar aquí:

