Pol Espargaró: “La KTM del año que viene puede dar miedo”

Polyccio, que el curso que viene se enfundará el mono del equipo Repsol Honda, ha sido una de las piezas clave en el salto de calidad que han dado esta temporada las motos naranjas. A falta de dos paradas para que el Mundial ponga el cerrojo el fin de semana que viene en Portimao, el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) ocupa la séptima plaza de la general (106 puntos) y mira hacía la sexta, ahora mismo en poder de Andrea Dovizioso (117).

“Los tiempos han sido más rápidos que la semana pasada. Estoy entre los cinco primeros, así que eso significa que hemos mejorado más que el resto”, explicó tras la primera jornada del GP de Valencia.

Espargaró está recibiendo todo el apoyo de la marca y todas las evoluciones, pese a que el año que viene se va a ir a Honda.

“Es un gesto muy maduro por parte de KTM el que me dejen probar cosas. Tenemos mucha confianza. Este año la moto está funcionando muy bien. Mike Leitner me dijo que confían en mí y se nota. Ganan las dos partes. Estamos probando el holeshot device durante la vuelta, pero no sabemos si lo usaremos este domingo”, argumentó.

Lo que sí tiene claro es que la moto de 2021 (año en el que KTM puede hacer un motor nuevo), va a ser muy poderosa.

“Esta fábrica está empeñada en ganar y casi todo lo que probamos funciona. La moto está en un nivel muy bueno. Llevamos cuatro podios y dos poles, y sin la bandera roja en Austria habríamos subido al podio y lo mismo en Brno sin el incidente con Zarco”, recuerda Pol.

“Son seis podios y dos poles, de momento, y eso significa que la moto está a un nivel brutal. ¿Es mejorable? Sí, y tienen las ideas claras. No es como hace dos años, que sí faltaba agarre e íbamos un poquito a ciegas. Ahora, si nos falta alguna cosa, saben qué teclas tocar. La KTM del año que viene puede dar miedo, evidentemente, porque los pilotos son rápidos”, añadió.

Por último, Pol aplaudió la gestión que está haciendo Joan Mir al frente del campeonato.

“Mir es consciente de que no puede ganar el Mundial sentado en el box. No se arruga en situaciones complicadas. El fin de semana pasado le valía el segundo y fue a ganar. Es muy maduro”, sentenció el vallesano.

