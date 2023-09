Mir: "La Honda de 2024 funciona, pero estamos lejos de lo que quiero"

Joan Mir está viviendo su etapa con más luces como piloto del Repsol Honda, aunque de momento no cumpla con todas sus expectativas. El campeón del mundo de MotoGP en 2020 vivió su mejor fin de semana como piloto de la marca dorada en el pasado Gran Premio de India, donde finalizó quinto en la carrera larga del domingo.

El resultado llegó después de un importante test de Misano para él, en el que se encontró cómodo con el prototipo de la RC213V de 2024 presentado por Honda. O al menos más que su compañero de equipo, Marc Márquez, quien sigue decidiendo si su futuro seguirá ligado a la fábrica japonesa o si por el contrario hará el cambio al Gresini Racing, como apuntan todos los indicios.

Mir, posicionado por tanto a favor de la nueva moto, como el probador Stefan Bradl, deseaba probarlo en Buddh, pero Honda no pudo llevarlo al circuito por problemas logísticos. Así, el mallorquín lo probará en Motegi, como confirmó este jueves en su llegada al trazado, aunque no descarta desecharlo si sus sensaciones son peores.

"Lo probaré. Si estoy contento con él creo que continuaré con él, pero si tengo dudas seguiré con el mismo de todo el año, con la base que ya utilicé en India. Es un poco lo que queremos hacer", empezó el español.

"En Misano, pude estar más cómodo pilotando, fui más rápido en términos de ritmo con neumáticos usados. Es por eso por lo que quiero probarlo otra vez en Motegi, porque en Misano pudimos ser más rápidos que con el otro. En India fuimos competitivos con el que hemos tenido, y ahora que tenemos el prototipo de 2024 podemos ver si es un poco mejor. Pero, de nuevo, si tenemos dudas, mantendré el que tengo", siguió.

Sin embargo, Mir no quiere tener expectativas muy altas: "Sinceramente, no quiero esperar mucho. Creo que es mejor. En India tuvimos más o menos una moto con la que estaba cómodo. Aún había algunas limitaciones en términos de aceleración y de agarre, pero fuimos competitivos de alguna manera. Motegi es una pista que debería ser similar sobre el papel, de 'stop and go'. El asfalto y los neumáticos son diferentes, pero probaremos".

"En los Libres 1 veremos cuál es el potencial y qué podremos hacer, si podemos entrar a la Q2 o si no tenemos posibilidades. Si estamos peleando en la parte trasera sería una lástima, pero me gustaría estar como en India", continuó.

Para Mir, este Gran Premio de Japón sin embargo no es el mejor evento para hacer este tipo de pruebas: "Quería tener el prototipo en India, porque había más tiempo para adaptarse que el que hay aquí, con las cosas más o menos claras. No en India, pero en Montmeló por ejemplo, donde sufrimos mucho y no teníamos nada que perder, esos son los fines de semana donde necesitas algo de ayuda [y puedes probar]. Si de alguna manera tengo una moto con la que estoy cómodo con el chasis antiguo, pero mejor aún con el nuevo, eso sería muy bienvenido, pero no creo que eso pase".

Finalmente, el #36 fue preguntado sobre si el prototipo de 2024 es una muestra de que Honda está dando pasos adelante para salir de su crisis. El de Mallorca fue tajante: "Lo veo simple, eso significa que el chasis que han traído funciona. No veo nada más allá de eso. Están intentando desarrollar la moto de cara a 2024, el primer prototipo funcionó y es de agradecer, pero eso no significa que sea la moto que quiero tener para el año que viene. Estamos lejos de lo que quiero y de lo que necesitamos", finalizó.