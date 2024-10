Márquez: "En Ducati el capitán del barco es Dall'Igna"

Tras dos grandes premios ausente de la rueda de prensa previa de los jueves en MotoGP, Marc Márquez volvió hoy bajo los focos principales junto a Jorge Martín y Pecco Bagnaia, los dos primeros clasificados del campeonato: "No pintaba nada ahí, esto tiene que ser entre ellos y ya está", aseguraba el de Gresini, quitándose de la lucha por el campeonato, una lucha en la que sigue vivo matemáticamente, no en vano está a 79 puntos del español y a 59 del italiano, cuando aún hay 111 en juego y tres grandes premios por delante, el primero este fin de semana en Tailandia. "Si no es por el problema del moto en Indonesia, estaría cerca de esa lucha", recordó el ocho veces campeón del mundo, que se ha encontrado tantas veces en la misma situación que ahora Martín y Bagnaia que sabe, perfectamente, lo que pasa por sus cabezas.

"Yo les veo bien. Tiene más que perder Bagnaia que Martín pero los veo bien", dijo un Marc al que le preguntaron por la buena relación que tienen los dos contendientes al título.

"Es algo que me da un poco igual, tienen buen rollo, sí, pero luego en pista veo que si se tienen que dar también se dan. En Austria en las primeras vueltas, recuerdo. Hay buen rollo, saben diferenciar lo que es dentro y fuera de la pista, bien por ellos, pero también es verdad que nunca han tenido un encontronazo fuerte en pista. La buena relación saben que se queda aquí (en la sala de prensa), luego en pista cuando los veo competir entre ellos lo hace al máximo".

Una rivalidad que, sin duda, puede aplanar el camino para que este Márquez renacido pueda ganar en un escenario en el que ya ganó, con Honda, en 2018 y 2019.

"Me puede ir bien o menos esa rivalidad, porque Bagnaia tiene que arriesgar más y en ese caso el listón se eleva, es más alto, veremos dónde lo ponen este fin de semana. Pero cuando estás luchando por un Mundial siempre sacas algo más de velocidad que en condiciones normales".

Marc asegura que 'no pinta' nada en la rueda de prensa de Tailandia, pero está en ella porque ganó en Australia, su tercera victoria en seis carreras, unos números estratosféricos. Desde el GP de Austria, Marc es el piloto que más carreras ha ganado y solo Martín le supera en puntos, igualando los de Bagnaia. En en el Red Bull Ring cambió la temporada del catalán.

"Cuando estas un primer año con una moto y un técnico nuevo necesitas una evolución y eso es lo que hemos hecho esta temporada, desde Austria las cosas han mejorado, fuimos en una dirección que me gustó más y me sentí más cómodo. Y si no fuera por la rotura de motor de Mandalika esta segunda parte estaríamos con los dos mejores, a nivel de puntos, partiendo de Austria. Pero una temporada son veinte carreras y debes ser completo las veinte".

Lo que sí está viviendo Marc por primera vez es la filosofía Ducati, en la que todos los pilotos de la marca tienen las mimas posibilidades, sin órdenes de equipo, como se ha visto claramente toda la temporada.

"Ducati lo que tiene es un líder, es una persona que comanda el barco. Y si el marinero dice derecha, todos van a la derecha, y si dice izquierda, el barco va hacia la izquierda. Es muy claro, y ya sabéis de quién estoy hablando (Gigi Dall'Igna), en las directrices que hay que tomar y, sobre todo en las condiciones que tiene cada equipo; los pilotos todos tenemos las mismas. Si te dice unas cosas tendrán eso toda la temporada y si te dice otra cosa, será eso. Y es algo muy destacable para que luego no haya confusiones durante el año ni malos rollos. Sobre todo que la dirección de todos sea clara.

Tras el fallo del motor en Indonesia Márquez dijo que le habían quitado una pieza del motor de su moto que podía afectarle bastante, pero no parece haberse notado demasiado.

"Se ha notado menos de lo que esperaba. Cuando pasa lo de Indonesia una marca trata, de una manera y otra, solucionarlo. Ducati creyó que la causante era una pieza en concreto y tomó una decisión técnica. Cuando la fábrica toma una decisión yo voy a ello, no pienso en si me va a ir bien o mal, pienso en que puedo perder en unos puntos y ganar en otros. Y la verdad es que me he encontrado cómodo en estas dos carreras (Japón y Australia), pero es verdad que en el punto que yo me quejaba no voy tan cómodo, pero tengo otros puntos fuertes que pueden compensar", explicó Marc para quien quiera entenderlo.