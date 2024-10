Bagnaia: "La presión es la misma como líder o como segundo; el riesgo sí cambia"

Pecco Bagnaia llega dispuesto a comenzar con su 'modo remontada' en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP de este fin de semana. El vigente campeón del mundo era consciente de que la pasada cita de Phillip Island se le podía dar peor que a su rival por el título, Jorge Martín, y así fue, puesto que la diferencia en la general pasó de 10 a 20 puntos.

Sin embargo, el propio piloto italiano ya avisó en Australia de que los fines de semana de Chang y el próximo, en Sepang, debían ser mejores para él, por lo que su objetivo en Buriram es claro: empezar a recortar ese margen cuando el fin de fiesta en Valencia ya empieza a atisbarse en el horizonte.

En su llegada al circuito, este jueves, Bagnaia se mostró consciente de que no puede cometer errores, y se reafirmó en que no piensa en otra cosa que no sea dar el máximo para ir a por todas: "Estamos en una situación en la que no se puede cometer ningún error. En este circuito, que es muy bueno para nosotros, tenemos que intentar dar el máximo. La situación te obliga a hacer un buen trabajo e intentar recuperar puntos, como en Japón", empezó diciendo.

"Sabemos que Jorge el año pasado ganó las dos carreras en Tailandia, pero el ritmo que he tenido aquí siempre ha sido muy rápido. Pienso que tenemos que considerar eso, y saber que tenemos un gran potencial. Nos ayuda para motivarnos y saber que podemos luchar para ganar. Hay cosas aquí que me pueden ayudar un poco, como las frenadas y el neumático trasero, que es diferente", siguió.

Así, el #1 quiere dejar atrás todo lo que sucedió en Phillip Island: "La misión es mostrar mi potencial total este fin de semana. Recuperar puntos y ser competitivos. Ya sabemos que este circuito se me da mejor a nivel de prestaciones. Siempre he estado en el podio en Phillip Island, pero nunca era el más rápido. Me costaba, y este año aún más, porque fuimos en una dirección errónea el sábado. El domingo me estaba costando terminar la carrera, con los neumáticos. Pero llegamos a una pista que me gusta, y donde nuestro potencial puede ser mayor".

"Phillip Island era un circuito donde Jorge siempre había ido rápido. El año pasado, él ganó aquí siendo el más inteligente, pero no el más rápido. Yo, por ejemplo, fui más fuerte en la carrera del domingo, pero me quedé atascado en la carrera del domingo. Considerando los neumáticos y la pista, no digo que Jorge no vaya a ser rápido, pero esta pista juega más a mi favor", continuó, enseñando las cartas que parece tener para Buriram.

Davide Tardozzi, su jefe en el equipo oficial de Ducati, comentó recientemente que el margen con Martín no es tanto como pudiera parecer. Bagnaia opinó al respecto: "Hace tres años, cuando llegabas a tres carreras del final con 20 puntos de diferencia, era más crítico. Ahora, en comparación, puedes conseguir 12 más [por la sprint]. Resulta más fácil ganar mucho y perder mucho. Con el otro formato, era distinto, pero ahora no es una grandísima diferencia. En cualquier caso, son 20 puntos. Si quieres recortar puntos, tienes que dar un extra".

El turinés también fue cuestionado sobre si cambia algo para él el hecho de llegar como segundo de la general y no como el líder: "Siento casi lo mismo que siempre. Creo que es la cuarta temporada seguida que estoy peleando por el título, aunque es verdad que en 2021 lo perdí a tres carreras del final. Pero para mí la estrategia es siempre la misma: preparar bien el fin de semana. La presión es la misma si llegas como líder o como perseguidor. El riesgo sí que cambia un poco, pero creo que voy a abordarlo de la misma manera que siempre".

Esta circunstancia viene después de que en Phillip Island dejara entrever algo más de nervios que en otras ocasiones, haciéndose visibles en declaraciones como las referentes a Alex Márquez, en las que dijo que le estaba costando caro el cero que sufrió por el incidente que ambos tuvieron en Aragón. Bagnaia matizó este jueves sus palabras: "Lo que nos ha dado esta diferencia de puntos ha sido esa caída en MotorLand. [Pero] sé perfectamente que si estoy en esta situación, [es porque] los errores fueron por mi culpa antes. Pero, desde Aragón, hemos ido siempre muy igualados [con Martín]".

En Australia se habló mucho del papel de la aerodinámica en la actual era de MotoGP, por el incidente entre Marco Bezzecchi y Maverick Viñales en el que la Aprilia succionó a la Ducati del italiano, que también fue más optimista que de costumbre. El piamontés tocó este tema, y cree que se debería debatir, pero no piensa que la solución vaya a llegar pronto.

"Pienso que hay algunas curvas en el campeonato que quizás son un poquito más críticas por la aerodinámica. Si nos fijamos en lo que pasó entre Johann Zarco y Marc en 2017 [en Australia], fue lo mismo. Si estás adelantando a alguien en una recta, y llegas a su trazada, el que está detrás está un poco más en riesgo porque le puede aspirar el rebufo. No es fácil tratar de evitar este tipo de accidentes. Si sientes que un piloto te está intentando pasar, tratas de gestionarlo un poquito. Pero es difícil, me pasó el año pasado en Qatar con Fabio di Giannantonio, su moto me succionó. Sin duda, tendremos que hablar sobre esto en la Safety Comission, pero no es algo que se pueda cambiar de inmediato, la situación seguirá siendo la que es".

De cara al hecho de que Tailandia vaya a abrir la temporada 2025, Bagnaia mostró cierta añoranza hacia Qatar: "Para mí la cosa no cambiará tanto. Será distinto que empezar el campeonato en Qatar me encantaba, era genial, y será distinto empezar aquí. La única diferencia es que volveremos a estar aquí dentro de muy poco".

Y por último, todo apunta al regreso de Andrea Iannone a MotoGP como sustituto de Di Giannantonio en el Pertamina Enduro VR46. Bagnaia le dedicó unas palabras: "Esperaba ver a Bulega en esa moto. Cuando tienes la oportunidad de probar una MotoGP, la tienes que aceptar. Y creo que Iannone disfrutará mucho con nosotros. Sin duda, Malasia no es un circuito fácil en el que pilotar, ya vimos lo que hizo Bautista, pero se lo pasará bien. Conoce la moto y se lo tomará como un momento de diversión", finalizó.