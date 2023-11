"Márquez estará delante con la Ducati desde el minuto uno"

Tras conocerse ya de forma oficial que Marc Márquez competirá la próxima temporada con una Ducati 2023 del equipo Gresini, las especulaciones en torno a cuáles van a ser las prestaciones del ocho veces campeón del mundo al manillar de la moto italiana han sido de todos los colores.

Sin embargo, pocas personas tienen tanto conocimiento de la situación como el team manager del equipo Pramac, la formación satélite de Ducati que lucha este año por el campeonato de MotoGP con Jorge Martín con una moto idéntica a la que pilotará Márquez en 2023.

Gino Borsoi sabe cómo funciona esa moto y conoce las cualidades de Marc, por lo que concuerda con la teoría de Gigi Dall’Igna, cuando señaló que la llegada de Márquez al equipo Gresini no "arruinará nuestro equilibrio".

"Creo que Dall’Igna ya comentó algo al respecto", señala Borsoi cuando Motorsport.com le pide que analice la llegada de Márquez a la órbita Ducati.

"Es interesante, pero también puede ser una llegada problemática por el equilibro de la 'fauna' Ducati", dice en la línea de Dall’Igna.

"Ya hay muchos pilotos rápidos en la marca, ahora llegará otro que estará ahí delante desde el minuto uno. Seguramente ayudará a subir el nivel, pero puede ser también otro piloto que le quite resultados al equipo oficial y a nosotros, a Pramac. Entonces si ya lo que estamos haciendo nosotros puede ser que le guste, pero no del todo (a Ducati), un tercer equipo… no, un cuarto, porque no hay que olvidarse de Marco Bezzecchi y Luca Marini que lo están haciendo muy bien con VR46, se meta en la ecuación, lo van a tener más difícil", en referencia al equipo de fábrica.

Para Borsoi, es lógico que la situación haya cambiado de forma tan radical, hace unos años todos los pilotos querían ir a Honda, y ahora hasta los corredores de esa marca renuncian a mucho para llevar una Ducati.

"Es normal, sigue siendo el mejor y un ganador como Marc quiere la mejor moto y la que ahora gana es Ducati, y por cómo se está trabajando y tiene planteada la estructura, le veo un largo recorrido aún a esta moto. Tienes una gran facilidad de conducción y solo llegar a cualquier circuito, prácticamente el 90% de la puesta a punto está hecha", dice.

Al igual que Dall’Igna, Borsoi no ve que sea un problema insalvable que un piloto del nivel de Márquez se sume a un proyecto en el que, hasta ahora, la moto ha estado por encima de los pilotos.

"Bienvenido sea si nos ayuda a mejorar a todos, hay que mirarle como un desafío más, no como un problema. El problema será si llegamos al final de la temporada jugándonos el campeonato con él, entonces sí tendremos un verdadero problema (risas). Hasta entonces creo que nos puede ayudar a mejorar", asume el expiloto.