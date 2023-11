"Jorge Martín es el piloto más fuerte de MotoGP", cree Borsoi

Con Jorge Martín, Pramac y Ducati sabían que tenían un caballo de carreras pura sangre, pero al que había que acabar de pulir y sobre todo, rodear del entorno de trabajo más adecuado para que pudiera explotar todo su potencial.

La persona elegida para esa misión fue el expiloto italiano Gino Borsoi, que tras más de una década curtiéndose como jefe de equipo en Aspar, este año ha demostrado que estaba sobradamente preparado para convertirse en el team manager del equipo satélite más potente de la categoría reina.

Puede que sea casualidad o que no tenga nada que ver (dirán algunos), lo único cierto es que desde su llegada, Martín se ha transformado y ha pasado a convertirse en un claro candidato al título, siendo ahora mismo, en opinión de Borsoi "el piloto más fuerte de la parrilla de MotoGP".

"Cuando empecé en el proyecto de Pramac sabía que dentro del equipo había dos grandes pilotos y, sobre todo Jorge, que por los motivos que fuera no había todavía podido demostrar todo su potencial. Este año se daban las circunstancia para hacerlo a nivel técnico, en ese aspecto el equipo está al máximo nivel y no le falta absolutamente nada", explica.

"Así que, personalmente, no estoy sorprendido del pilotaje que está desarrollando Martín este año, por más que, si te soy sincero, a principio de temporada no pensaba llegar a falta de tres carreras para el final jugándonos el título".

Para que en nueve meses Martín haya pasado de ser un gran proyecto a estar muy cerca de hacer realidad un título, hay un gran trabajo detrás, pero también una determinación del piloto.

"Jorge ha evolucionado mucho, lo ha hecho como piloto y también como persona", señala.

"Es evidente que hay un factor importante que es la moto, desde el primer momento en el que se subió a ella, en el test de Valencia, dijo que ya le gustaba mucho más que la 2022".

Sin embargo, no fue lo único que ha propiciado que estemos viviendo un año tan formidable.

"Analizando las temporadas anteriores, llegamos a la conclusión de que Jorge debía prepararse más para las carreras largas del domingo que para la sprint o la clasificación del sábado. Siempre ha sido un piloto muy explosivo, eso estaba demostrado, pero luego le faltaba concretar más en carrera, era muy rápido pero no acababa de traer a casa el resultado, fallaba un poco en la regularidad y eso lo hablamos mucho a principio de año", explica el 'italovalenciano'.

"La idea era no centrarse tanto en clasificación, para preparar mejor la carrera. Y así fue, poco a poco ha ido mejorando y siendo mucho más consistente en carrera. Una vez lo logró, entonces volvimos a trabajar para ser fuertes los sábados", y el resultado no puede ser más evidente, Martín ha logrado cuatro poles y ha ganado cinco sprint en los últimos seis grandes premios.

"La idea era encontrar un equilibrio entre lo que ya era capaz de hacer los sábados, y lograrlo también los domingos, pero luego eso se tiene que llevar adelante y Jorge tiene la velocidad y la capacidad para conseguirlo, como está demostrando".

En este punto de la temporada, otro factor que puede ser determinante es la presión y cómo afecta a cada piloto.

"Nosotros estamos haciendo algo que, podría decirse, era impensable a principio de año, pase lo que pase al final, habrá sido una temporada formidable, así que personalmente pienso que la presión la tiene Pecco Bagnaia. Campeón del mundo, equipo oficial, tiene que seguir demostrando que es el mejor, creo que estamos metiendo más presión nosotros a él y a Ducati que ellos a nosotros", razona.

Justamente la casa italiana mantiene una posición de dar libertad a sus equipos satélite, pese a que, como puede pasar este año, le acaben ganando.

"Lo hemos hablado y no veo porque vaya a cambiar, estoy seguro de que todo seguirá como hasta ahora, por ese lado no estoy preocupado", descarta Borsoi las órdenes de equipo desde Borgo Panigale. "No veo el motivo por el que vayan a surgir unas supuestas órdenes, son dos equipos Ducati, Jorge es piloto oficial Ducati, no le veo sentido a que haya órdenes de equipo".

Y termina exponiendo un argumento definitivo.

"Además, el de ahora es un Jorge 3.0 mejorado bajo todos los aspectos, hasta en agua, que era uno de sus puntos débiles, tiene la velocidad. Si vemos las últimas carreras me atrevería a decir que ahora mismo Martín es el piloto más fuerte de la parrilla de MotoGP", convencido de que esa es la mejor forma de neutralizar cualquier orden de equipo.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!