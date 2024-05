Márquez reformula su discurso: "Da igual el color, en 2025 quiero una moto última evolución"

Marc Márquez sabe que en Ducati le quieren, pero también sabe que a día de hoy es muy difícil que en Bolonia le pongan en el equipo oficial y desprecien a Jorge Martín por tercera vez, con el riesgo de perderlo definitivamente y que el madrileño vaya a reforzar las filas de un rival directo.

Mientras el ahora piloto de Gresini decía en Jerez que "el año que viene quiero estar en un equipo oficial", y añadía, cuando le preguntan por el equipo Pramac que "no es oficial", este domingo ha cambiado ligeramente su discurso, o eso se entiende de sus declaraciones en alguna de las decenas de entrevistas que tuvo que dar tras acabar segundo en el Gran Premio de Francia, batiendo en un adelantamiento monumental en la última vuelta al bicampeón del mundo, Pecco Bagnaia.

Márquez habló de 'el plan', que empezó cortando el contrato de Honda, siguió fichando por Gresini para disponer de una Ducati y cuyo objetivo final era llegar al equipo de fábrica de Bolonia, ahora el catalán no descarta un pequeño desvío.

"Cuando tomé esta decisión, sabía que Ducati era la moto más fuerte", explicó Marc, que en Le Mans demostró estar al nivel de "los dos gallos" de Ducati, Martín y Bagnaia, pese a disponer de una moto 2023, lo que siempre nos dejará con la duda de qué pasaría si llevara la misma maquinaria que los otros dos

"Decidí correr con la moto más fuerte y ver qué podía hacer con ella, porque incluso yo tenía dudas sobre si estaba acabado o no", admitió Márquez este domingo. "Y no, no lo estoy, soy competitivo", añadió.

Y para acabar de demostrarse a sí mismo que sigue estando al nivel de los mejores y que puede luchar por el campeonato, necesita igualar las armas.

"Como soy competitivo, está claro que el año que viene quiero intentar tener la última evolución, cualquier moto, cualquier color, cualquier marca", dijo abriendo la puerta a tener una Ducati oficial de fábrica en un equipo satélite, como Pramac, o una KTM pata negra en GasGas, por qué no. "Porque para luchar por el campeonato del mundo tienes más oportunidades", con una moto que se la última evolución. "Tengo las ideas claras", zanjó Marc tras remontar de la 13ª posición de la parrilla y llegar a la última vuelta del GP de Francia para dejar atrás a Bagnaia, el santo y seña de Ducati.