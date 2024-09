Márquez: "Alex nunca fue problemático; la gente ve el apellido Márquez y lo mezcla todo"

Sin apenas tiempo para recuperarse del subidón que le supuso volver a ganar 1043 días después de la última vez, Marc Márquez se presentó en Misano con una carpeta de temas diversos sobre los que se le pidió que opinara. Al margen de preguntarle si el triunfo en Motorland tendrá alguna influencia en la forma de encarar el último tercio de campeonato, al piloto de Gresini se le pidió que ofreciera su parecer sobre el conflicto entre su hermano, Alex Márquez, y el corredor de Ducati Corse, Pecco Bagnaia, después del choque y del rifirrafe dialéctico que mantuvieron en Aragón.

Márquez, que la temporada que viene compartirá con el actual campeón el taller de la escudería oficial de Ducati, celebró el gesto de Bagnaia, que públicamente se disculpó por haber insinuado que el #73 había tirado deliberadamente al turinés.

"La disculpa de Pecco era necesaria. Yo me he visto en esta situación, después de perder muchos puntos, y atender a los medios inmediatamente no es fácil porque estás enfadado", comentó Márquez.

"Más que afectado, Alex estaba indignado. Que te acusen de tirar a un piloto es algo que no aceptas. Él nunca ha sido un piloto problemático, lo que pasa es que la gente ve el apellido Márquez y lo mezcla todo. Que lo acusen por esa regla de tres no me parece justo", lamentó el #93, que relativizó la hostilidad recibida a través de las redes sociales: "Aquel que insulta es el primero que luego te pide una foto".

Sobre cómo afrontará este fin de semana, después del subidón del último, el español está convencido de que le será muy difícil, "imposible", según dijo, replicar el nivel demostrado en Alcañiz. Allí, el corredor de Cervera (Lleida) dominó todas las sesiones de ensayo en las que participó –no salió al warm up–, se llevó la pole, la prueba corta y la larga, rompiendo una sequía de casi tres años sin ganar.

"Ya he logrado el objetivo de esta temporada. Ahora tenemos que seguir trabajando. Puedo respirar más tranquilo. Con el equipo y con la moto aprendo cosas cada vez que salgo a la pista. Soy consciente de que las condiciones de Aragón fueron especiales, más por las tormentas que por el asfalto. Repetir aquello es imposible", ahondó el catalán.

A las puertas de la primea de las dos carreras consecutivas que se celebrarán en el circuito Marco Simoncelli, Márquez figura el tercero en la tabla general, con 70 puntos menos que Jorge Martín, el líder. Faltan ocho paradas del calendario, un total de 396 puntos, que son muchos. A pesar de que las matemáticas le dan, el multicampeón cree que la constancia que todavía le falta y que sí han demostrado tener Bagnaia y Martín, les convierten a ellos en los principales candidatos a jugarse la corona.

"Puede pasar de todo, y el que haya tantas carreras seguidas me puede ayudar. Pero un fin de semana no cambia la tendencia de un año. No tengo la consistencia de Martín y Pecco", concluyó el leridano.